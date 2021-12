General Construct își consolidează poziția pe piața de real estate din Suceava dezvoltând un nou proiect rezidențial destinat chiar și celor mai pretențioși clienți.

Proiectul „Ansamblu rezidențial Ștefan cel Mare” Subzona 1 – parțial Mc_S1 este situat în centrul Municipiului Suceava și va fi dezvoltat pe o parcela de peste 4.700 mp de teren situat între străzile Dragoș Vodă și Armenească. Aceasta face parte din Ansamblul rezidențial Ștefan cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente pentru care s-a întocmit documentația PUZ, care mai include Subzona 2 parțial Mc_S2 și T1_s – Subzona transporturi rutiere – circulație publică.

Soluția propusă pentru întregul ansamblu încearcă să integreze fondul construit valoros și să se integreze în raport cu acesta, printr-o abordare unitară și coerentă.

Clădirile înalte propuse sunt retrase față de aliniamentele străzilor Armenească și Dragoș Vodă. Clădirea nr. 4 (fosta grădiniță) de pe str. Dragoș Vodă va fi integrată în ansamblu, subordonându-i-se întregul concept volumetric și arhitectural al imobilului nou construit, devenind o emblemă a întregului ansamblu.

Modul de rezolvare al peretelui cortină al fațadei de pe această latură va permite punerea în valoare a casei restaurate, prin decuparea suprafeței vitrate, care îi va asigura un fundal neutru și reflectorizant.

Pasajul pietonal care leagă străzile Dragoș Vodă și Armenească va trece prin fața casei transformând-o într-un reper arhitectural, asigurând astfel, o continuitate între nou și vechi, în această parcurgere contemporană.

Conceptul propus pentru arhitectura fațadelor noului ansamblu relaționează cu arhitectura din zonă punând în valoare, prin diferențiere și contrast arhitectura de patrimoniu a secolului al XIX-lea.

Cele 70 de apartamente au fost concepute pentru a oferi o varietate cât mai mare în ceea ce privește compartimentarea și utilitatea. Analizând studiile de piață efectuate, am adaptat tema de proiectare la cerințele clienților. Astfel, predomină apartamentele cu suprafețe mari, cu balcoane și/sau terase generoase. Toate unitățile locative vor fi dotate cu centrale individuale și încălzire în pardoselă, dar și aparate individuale de aer condiționat și jaluzele exterioare electrice.

Noul complex rezidențial este compus din 3 case de scară, cu regimuri de înălțime de la D+P+3E până la D+P+8E, având înălțimea maximă de 32,65 m.

General Construct își dorește să îmbunătățească nivelul de trai al clienților săi, îmbinând mediul urban cu natura. A fost proiectată o curte interioară tocmai pentru ca locatarii să se bucure de o zonă privată, ferită de zgomotele din afara ansamblului, care să ofere posibilitatea părinților de a-și lăsa copii să se joace liber în interiorul complexului, departe de traficul intens caracteristic străzilor orașului. Predomină spațiile verzi, vor fi amenajate alei pietonale și un loc de joacă pentru copii, iar pentru mașini vor fi amenajate 110 locuri de parcare, din care 77 în demisol, pentru unele dintre acestea va fi creată și infrastructura pentru încărcare electrică.

Se pune accent pe siguranța construcției și pe calitatea lucrărilor efectuate, pentru rezistență adoptându-se o soluție de fundare indirectă cu piloți în diametru de 1.080 mm, forați la 42 m adâncime și radier general de 110 cm, iar structura se va realiza din pereți de beton armat de 30 cm și planșeu tip dală de 25 cm, clasele de beton folosite fiind dintre cele superioare, pornind de la C30/37 până la C40/50. Toate acestea conferă în plus clienților un grad sporit de siguranță în exploatare, confort vizual prin eliminarea grinzilor de beton din apartamente precum și un grad ridicat de izolare fonică. O atenție deosebită s-a acordat securității la incendiu, ansamblul urmând a fi dotat cu hidranți exteriori, bazin-tampon de rezervă, coloane uscate, dar și instalații pentru desfumarea parcării subterane.

Proiectul va avea un impact major asupra zonei centrale a municipiului, prevăzându-se amenajarea a două noi sensuri giratorii care vor descongestiona vizibil traficul și vor facilita accesul locatarilor la ansamblu.

Având în vedere că autorizația de construire a fost deja obținută, în perioada imediat următoare vor fi demarate lucrările pentru organizarea de șantier, iar din primăvara anului viitor vor începe efectiv lucrările de construire. Și, cu toate că termenul de finalizare a lucrărilor menționat în autorizația de construire este de 48 de luni, General Construct preconizează că acestea vor fi finalizate până în primăvara anului 2024.

General Construct este una dintre cele mai mari societăți de construcții din județul Suceava, având până în prezent peste 500 de apartamente finalizate în județul Suceava și în Municipiul Iași, dar și cca. 30 de apartamente dezvoltate în Germania.