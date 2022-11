Vasile Muraru (66 de ani) și Alexandru Arșinel au avut o prietenie și o colaborare de nota zece! Actorul a dezvăluit reporterilor Click! că are grijă atât el, cât și familia regretatului actor să-l pomenească în mod continuu de la momentul trecerii în neființă.

Data de 29 septembrie 2022 este însemnată în calendarul la Teatrului Național de „Revistă Constantin Tănase” cu cruce neagră. Asta din cauză că Alexandru Arșinel, în urma problemelor de sănătate pe care le avea de ani de zile, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani.

„Nu a fost uitat Alexandru Arșinel! I-am făcut pomană de 40 de zile cu băieții, cu nurorile plus alte persoane prezente care au mai fost acolo. Am fost la Cimitirul Bellu, pentru că acolo a fost totul. Dumnezeu să îl ierte! Noi ne ocupăm de sufletul lui. Am fost cu soția și pe la mănăstiri unde i-am plătit slujbe. Este și normal ca toată lumea să aibă grijă de sufletul lui, Alexandru Arșinel a fost o valoare nu numai ca și artist. El s-a luptat pentru tagma actoricească, pentru meseria asta și pentru calitatea actului artistic.”, a declarat Vasile Muraru, pentru Click!

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/gestul-lui-vasile-muraru-si-al-sotiei-sale-dupa-2220837.html