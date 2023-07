Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la încheierea Programului Ștefanian de anul acesta că pelerinajul de astăzi a celor câteva sute de credincioși către Mănăstirea Putna a arătat imaginea Bucovinei adevărate, ospitalieră, creștină și solidară. Gheorghe Flutur s-a aflat în fruntea coloanei de pelerini care au parcurs pe cei câțiva kilometri de la intrarea în comuna Putna și până la mănăstirea unde se află înmormântat Sf. Voievod Ștefan cel Mare. După ce a fost primit de starețul mănăstirii Melchisedec Velnic, iar apoi a asistat la o parte din Sfânta Liturghie, Gheorghe Flutur a ținut să remarce faptul că este al șaptelea an în care are loc acest Program Ștefanian.

„Anul acesta numărul de participanți la pelerinaj a fost dublu față de anul trecut. Impresionant a fost că au venit foarte mulți primari, în jur de 40, însoțiți de coruri bisericești și preoți. S-a văzut așa o colaborare strânsă și frumoasă între administrația publică și biserică. Pe de altă parte ce apreciez de la an la an este portul popular, faptul că oamenii vin cu cântece învățate despre Ștefan cel Mare și ospitalitatea putnenilor care ne-au așteptat cu un pahar de apă, o plăcintă și o vorbă bună. A fost o imagine a Bucovinei adevărate, ospitalieră, creștină, solidară. O Bucovină care merită vizitată și care își respectă înaintașii. Această comemorare a lui Ștefan cel Mare înseamnă respect maxim pentru înaintași și în primul rând pentru marele Ștefan care ne-a lăsat pe aceste meleaguri ctitorii perle care și acum atrag turiști, vizitatori. Mănăstirea Putna este Ierusalimul Neamului Românesc, este un loc de reculegere, un loc de românism și de patriotism”, a spus Gheorghe Flutur. El a remarcat faptul că și anul acesta la Sfânta Liturghie oficiată duminică la pomenirea Sf. Voievod Ștefan cel Mare au venit foarte mulți credincioși îmbrăcați în costume populare, din toate vetrele folclorice ale Bucovinei, dar și din întreaga țară și din Republica Moldova și Ucraina.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a spus că luna iulie va fi una plină de evenimente. „Avem între 21 și 23 iulie Întâlnirile Bucovinene la Câmpulung Moldovenesc, atunci când lansăm brandul Stațiunea Turistică Bucovina, OMD-ul regional. Acolo vom lansa oferta turistică, gastronomică a județului Suceava. Toate stațiunile turistice din județul Suceava, 26 la număr, sunt invitate cu standuri să participe la evenimentul de la Câmpulung Moldovenesc, timp de 3 zile. De asemenea, pe 30 iulie la Pârteștii de Sus, în comuna Cacica avem a doua ediție a festivalului Jocul pe toloacă, hora populară la firul ierbii”, a încheiat Gheorghe Flutur.