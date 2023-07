SUCEAVA BLUES FESTIVAL – ”Fani Adumitroaie” ajunge, în 2023, la ediția cu numărul XIV, fiind al zecela an consecutiv de când a revenit acasă. O manifestare care a devenit un reper cultural important al regiunii și care s-a aliniat festivalurilor de gen din toată lumea, păstrându-și identitatea, menirea și standardele, aducând notorietate orașului și bucurii prietenilor. SUCEAVA BLUES FESTIVAL, este, în primul rând dedicat acestora, de oriunde ar fi ei; artiști, public, organizatori, voluntari, susținători sau doar curioși ce conturează acum o întreagă comunitate care așteaptă cu nerăbdare o nouă ediție. Pentru câteva zile frumoase de iulie, Suceava redevine un loc plin de oameni îndrăgostiți de atmosfera unui festival muzical cu o personalitate distinctă

Timp de trei zile, în Piața 22 Decembrie- Esplanada Casei Culturii Suceava- vor urca pe scenă 12 trupe din Canada, Anglia, Norvegia, Austria, Bulgaria și România, întrunind peste 50 de artiști, nume noi sau care au mai cântat în edițiile anterioare pe scena suceveană. Vor fi mai mult de 10 ore de muzică în fiecare zi, proiecții de film, jam-session și multe alte surprize. Propunem atât un stand cu discuri-vinil, destinat colecționarilor și împătimiților de muzică, la care se pot găsi și discuri ale artiștilor prezenți, dar și tricouri oficiale ale Festivalului

Toate aceste nu se puteau realiza fără asocierea cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava. Parteneriatele cu Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Național al Bucovinei, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” au fost și vor fi de mare importanță pentru reușita evenimentului. Mass-media și sponsorii au jucat, de asemenea, un rol major în realizarea acestui Festival.

Programul, pe zile, arată astfel:

Vineri, 7 iulie

Baldovin Blues Band

Andy Raychev (The Preacher Man) & The River Of Blues

Joe Rusi Trio

ALL STAR TRIBUTE ( cu invitați speciali Vali Răcilă, Raul Kusak, Hanno Hoefer, Joe Rusi, Claudiu ”Nașu” Purcărin, )

Jam-Session după ora 23.00

Sâmbătă, 8 iulie

Maya Ciosa & Band

Mike Godoroja & The Blue Spirit

Marius Dobra Band

ALICE ARMSTRONG

Jam- Session după ora 23.00

Duminică, 9 iulie

Wanted

Axis

Rareș Totu’s Midnight Sun feat. Aminda

PHILIP SAYCE

Jam-Session după ora 23.00

În fiecare zi, în intervalul 12.00 – 17.00, vor avea loc probe de sunet și mini jam session-uri, urmate de proiecții de film din edițiile anterioare. Concertele vor începe la orele 18.30 și vor dura până la ora 23.00. Accesul publicului este gratuit, iar donațiile pentru viitorul Festivalului sunt binevenite.

Suceava Blues Festival a devenit un reper cultural important al acestei regiuni, şi a consolidat o formulă sustenabilă prin care arta, divertismentul și educația „fuzionează”. Alte arte, ca filmul, pictura, fotografia se alătură şi ele acestui eveniment. Un concert filmat la ediţia din 2014 şi lansat ca produs live al unui artist prezent în Festival, un documentar intitulat „The Story. The City. The Blues” care spune povestea ediţiilor de până în 2016, expoziţii ale unor artişti plastici, lansări de carte sau de CD-uri, work-shop-uri gratuite, fotografi, jurnalişti, toate acestea se suprapun ideii că artele se pot îmbina armonios. Suntem optimiști și încrezători că și ediția de anul acesta va fi una memorabilă și va continua tradiția Suceava Blues Festival. De aceea vă invităm să fiți parte din povestea lui.