Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, a oficiat, astăzi, alături de un sobor de preoți, slujba de pomenire a domnitorilor Moldovei, Parastasul Voievozilor. La slujbă au participat un număr mare de suceveni și turiști, precum și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședintele Niculai Barbă, primarul Ion Lungu, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, deputații Ioan Balan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu, senatorul Constantin Daniel Cadariu și prefectul Alexandru Moldovan.

După oficierea slujbei, invitat să ia cuvântul, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că astăzi, odată cu această slujbă, începe și ediția de anul acesta a Programului Ștefanian, care se va finaliza pe 2 iulie cu un pelerinaj la Mănăstirea Putna. În discursul său, Gheorghe Flutur a ținut să amintească două acțiuni, evenimente importante care au fost realizate în mandatele sale de șef al administrației județene. „Sunt foarte emoționat. Și am să spun ceva care poate o să surprindă. Viața a făcut să fiu și eu hărăzit să am câte ceva de diriguit în această zonă. Și atunci când părintele Herea spunea de frumoasa istorie a noastră mă gândeam și eu că timpul trece și ce să spunem noi nepoților despre amprentele pe care le-am lăsat. Am două lucruri să le spun. În 2009 o inițiativă prin care am plecat la Ierusalim pentru prima dată și Dumnezeu ne-a ajutat să aducem Lumina Sfântă. Și 2017, de Sânziene când am început programul Ștefanian, aici în Cetatea de Scaun a Sucevei cu pomenirea domnitorilor Moldovei. Sunt lucruri absolut normale. Poate sunt mai multe dar cred eu că sunt lucruri frumoase. A fost o inițiativă în 2017 și de aici am început. Vorbeam cu directorul Muzeului atunci. Peste 300 de ani s-a slujit în capela cetății, după care a fost o pauză. Dar ne-a ajutat bunul Dumnezeu să refacem această Cetate a Sucevei cu un program curajos de câteva milioane de euro și care acum aduce peste 200.000 de vizitatori pe an. E un magnet această cetate. Și am pornit programul Ștefanian, de Sânziene, apoi mai multe evenimente timp de o săptămână în ctitoriile ștefaniene, aici de la Suceava și am finalizat cu pelerinajul spre Putna pe 2 iulie. Asta facem de 7 ani și asta vă invit să faceți și dumneavoastră, să veniți pe data de 2 iulie la Putna”, a precizat Flutur.

El a remarcat faptul că este emoționat faptul că această slujbă de pomenire a domnitorilor și voievozilor se face în Cetatea de Scaun care a fost aproape 200 de ani capitală a Moldovei. „Eu am mai spus-o. Și am mai spus multe lucruri curajoase din această cetate. Unele din ele s-au lăsat cu ușoare supărări, dar am fost iertat repede. Spun așa că vorbim de Siret, de Baia, de Suceava, am avut capitală. Apoi s-a dus la Iași și mai departe spre București. Deci rădăcina capitalelor acestui neam vine de pe aici. Aici este rădăcina acestor capitale. Și o spun cu prietenie și să fie bine înțeles. Pentru că acum când Basarabia trece prin momente grele, pentru că nu le este ușor fraților noștri, o vorbă și un salut din cetatea marelui Ștefan, din fosta capitală, de încurajare, că le suntem alături și că trebuie să conteze pe noi, înseamnă mult. Și mă rog la Bunul Dumnezeu să ajungem sănătoși la anul și aici în cetate să avem și mai mulți frați de-ai noștri de peste Prut, să serbăm împreună. Îmi doresc să materializăm drumul lui Ștefan cel Mare pe care l-am început și care să lege toate ctitoriile Ștefaniene. Și slavă Domnului că avem multe până la Cetatea Albă, Hotinul, Soroca și așa mai departe. Și aici în Moldova din dreapta Prutului la fel și asta să ne lege pe noi ca oameni care să cinstim pe marele voievod și numele pe care le-ați citit aici”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Suceava.

Gheorghe Flutur a mai subliniat și faptul că atât Cetatea de Scaun, cât și mănăstirile din județ sunt un adevărat magnet pentru turiștii. „Aici în Cetatea de Scaun a Sucevei se întâmplă lucruri multe. Și vă rog să observați că așa cum mănăstirile din Bucovina sunt ca un magnet care atrag oameni, turiști, credincioși care dau energie pozitivă, așa este și cetatea. Avem foarte multe evenimente cu care ne mândrim. În câteva zile avem un mare eveniment sportiv de talie mondială aici la Cetatea de Scaun. E drept că am început unele reparații și noi CJ Suceava avem investiții mari, dar vom continua cu evenimentele mari. Avem Festivalul Medieval, în perioada 17 – 20 august cu peste 30 de formații care vor veni aici, avem evenimente internaționale, delegații străine care vin aici. Și vedeți că cetatea deja a devenit un loc, o tribună de unde foarte mulți doresc să vină să transmită mesaje. Când ai un eveniment la Suceava te duci prima dată la Cetatea de Scaun.

Acest moment de pioșenie este kilometrul zero. Aici unde venim să ne pomenim înaintașii noștri și să ne gândim la proiecte mari pentru viitor. Și sper din toamnă tot un loc de referință să fie Cazinoul Băilor, devenit muzeu, de la Vatra Dornei. Acest cazinou este o carte de vizită excepțională și sunt convins că în câteva săptămâni va fi finalizat”, a spus Flutur.