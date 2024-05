Președintele Consiliului Județean Suceava vizitează astăzi mai multe șantiere de drumuri județene. Gheorghe Flutur a spus că vestea bună este pentru tronsonul de drum Moara – Frumoasa – Liteni. „Se toarnă asfalt. Mai sunt câteva sute de metri de asfaltat în zona podului de la Liteni Moara. Aici lucrările au fost mai complexe pentru că au trebuit înlocuite unele plăci de beton care jucau, nu aveau stabilitate. Acum, peste plăcile rămase se pune o membrană geogrilă care să facă aderența între beton și asfalt, un fel de plasă rabitz. A fost o perioadă de disconfort pentru populație, dar ne apropiem de final cu acest tronson de drum. În continuare CJ Suceava asfaltează în Horodniceni, la Rotopănești și în această după-amiază începem la Cornu Luncii – Dumbrava. De fapt acest drum va fi drumul care face legătura cu stațiunea turistică Mălini”, a transmis Flutur.

