Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a criticat faptul că la intrarea României în Schengen aerian și maritim pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava pasagerii se îmbarcă în avioane tot din containere, asta întâmplându-se cu Gheorghe Flutur la conducerea Consiliului Județean. „În Schengen, da, dar la Suceava tot din container plecăm și tot în fața aeroportului, pe stradă ne așteptăm rudele la sosire.

Începând din 31 martie, suntem în Schengen aerian și maritim, și până la sfârșitul acestui an, sunt convins, vom adera și terestru. PSD s-a ținut de promisiune. În timpul guvernării PSD s-a întâmplat și aderarea la NATO, și intrarea în Uniunea Europeană, și aderarea la spațiul Schengen. Problema e că la Suceava, într-un județ condus de ani de zile de al doilea om din PNL, Gheorghe Flutur, ne prinde Schengen-ul cu un container în care sunt ținuți pasagerii înainte de îmbarcare. Problema e și la „Sosiri”, unde în noul terminal nu s-a găsit un spațiu adecvat în care să îți poți aștepta rudele, prietenii, musafirii care ajung cu avionul la Salcea din străinătate. Singura posibilitate e practic afară, în fața terminalului, pe trotuar sau, când e aglomerat, în stradă. Plouă, ninge, asta e”, a spus Gheorghe Șoldan. El a arătat că toate acestea se întâmplă la Suceava în timp ce la Iași s-a dat în folosință zilele trecute terminalul nr. 4, o investiție de aproape 100 de milioane de euro, realizată în aproximativ un an și jumătate.

„Dezvoltarea aeroportului din Iași se face în detrimentul celui de la Suceava. Vecinii noștri se dezvoltă. Bravo lor! Flutur face hore. Îl vom găsi în aeroport, zâmbind și dând interviuri în timp ce va aștepta primii pasageri beneficiari ai condițiilor de aderare la Schengen.

Să le spună și cum va avea el grijă să-i aducă acasă, dacă-l mai țin patru ani, și poate într-o bună zi nu o să mai fie nevoiți să plece la muncă în străinătate.

Dintr-un container. Dar fără control la pașapoarte. În ritmul în care rămânem fără curse, tare mi-e că, dacă nu schimbăm urgent ceva, vom fi tot mai mulți pasageri din Suceava pe aeroportul din Iași”, a spus Șoldan.