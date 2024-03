Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că după aderarea României la spațiul Schengen aerian, administrația județeană va începe o ofensivă pentru promovarea turismului în Bucovina. Gheorghe Flutur a fost prezent în această dimineață pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava pentru a-i întâmpina pe pasagerii primului zbor Schengen care a aterizat la Suceava după aderare, cel de la Milano, din Italia. „Salut venirea Schengen-ului în România și la Suceava. Asta înseamnă libertate în mișcare și a celor care vor afaceri să facă la Suceava și în partea asta de țară, dar și un turism mai ușor de organizat. Și ne pregătim cu anumite surprize pentru oferte turistice spectaculoase aici în Bucovina. Așteptăm investitori pentru că avem argumentul în plus cu intrarea în spațiul Schengen”, a spus Flutur. El a amintit că la Aeroportul Ștefan cel Mare au fost făcute investiții de 63 de milioane de euro pentru modernizarea lui, printr-un proiect început în primul său mandat de președinte al CJ Suceava. „Avem toate argumentele ca această poartă de intrare să devină o zonă foarte atractivă. Foarte mulți ucraineni zboară pe Suceava și de pe Suceava și asta ne face să avem argumente în plus, dar și din nordul Republici Moldova avem foarte mulți pasageri. Deci Suceava devine o zonă de atractivitate”, a transmis Gheorghe Flutur.

