După ce au dat, recent, vestea pe care toți fanii lor o așteptau de multă vreme, Gina Pistol (42 de ani) și Smiley (39 de ani), unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, fac pregătirile pentru marele eveniment: nunta lor. Pe 10 mai, Gina a publicat mai multe videoclipuri pe rețelele de socializare, ocazie cu care i-a anunțat pe urmăritori că a probat una dintre rochiile pe care le va îmbrăca în ziua cea mare, notează click.ro.

„Nu am mai intrat de mult pe Instagram. Bine, nu știu câți dintre voi mi-au simțit lipsa. Am mai intrat din când în când, când am prins un semafor mai lung, să văd ce fac ceilalți, dar nu am mai avut energie să postez absolut nimic, pentru că de când am început cu organizarea acestui fericit eveniment, nu mai am nici timp, nici energie, nu mă țin nici nervii, nu știu .. e greu rău să organizezi o nuntă! Nu greu, e solicitant. O să încep cu începutul. În primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet pentru mesajele minunate primite din partea voastră, îmi pare rău că nu am răspuns, că nu v-am răspuns tuturor, dar vă mulțumesc din suflet. După ce m-am plimbat 10 minute, un sfert de oră, ca să găsesc loc să parchez mașina, intru să probez rochia, nu cea de mireasă, cealaltă .. vă povestesc eu .. și ne auzim după”, le-a transmis Gina Pistol fanilor, în mai multe videoclipuri publicate la Instastory, pe contul său personal de Instagram.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/gina-pistol-in-febra-pregatirilor-pentru-nunta-cu-2265620.html