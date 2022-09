Graficiana Suzana Fântânariu a primit de la primarul Cătălin Coman titlul de ”Cetățean de Onoare” al Fălticeniului. Evenimentul a avut loc la sfârșitul săpătmânii trecute când a fost vernisată și expoziția „Retrospectivă” care cuprinde 37 de lucrări ale prof. univ. dr. Suzana Fântânariu. „Avem ocazia să fim în faţa unui artist complet, valoros, vizionar, ireversibil marcat de înţelepciunea şi emoţia descoperirii de sine şi care, de la începutul anilor ’90 se preocupă pentru integrarea celei de-a treia dimensiuni în lucrările sale. Cu un limbaj plastic de un rafinament rar, Suzana Fântânariu excelează în domeniul xilogravurii şi al desenului şi ne uimeşte cu lucrări tridimensionale de mare anvergură, dovedind o forţă incredibilă, creând compoziţii neegalate până astăzi în arta autohtonă. Sunt onorat şi emoţionat pentru că, din nou, avem un moment cultural excepţional la Fălticeni, un moment realizat împreună cu Rotary Club Fălticeni, cărora le mulţumesc pentru activitatea densă, concentrată, pentru a promova imaginea culturală a municipiului şi oamenii noştri valoroşi. Am citit împreună cu colegii din Consiliul Local impresionanta mărturie a activităţii doamnei Suzana Fântânariu, un CV impresionant, câteva zeci de pagini scrise mărunt, o sinteză pentru că altfel ar fi trebuit să stăm în acea şedinţă de Consiliu Local mult timp pentru a citi toate aceste realizări. Vă mulţumesc în numele meu personal, în numele Consiliului Local, în numele întregii comunităţi, şi suntem extrem de onoraţi că aţi acceptat să fiţi desemnată Cetăţean de Onoare. Sunt convins că activitatea dumneavoastră va îndeplini aceste scopuri comune pe care le avem de promovare şi de mediatizare a valorilor culturale pe care municipiul Fălticeni le are prin oamenii săi”, a declarat Coman.

„Am sentimentul că nu sunt în Fălticeni, că sunt undeva, într-un loc eliptic, într-un loc cultural profund, într-un loc unde oamenii sunt extrem de dedicaţi, cu o istorie culturală profundă. Rămân cu regretul că, după absolvirea facultăţii nu am putu să mă întorc acasă. În 1975 am avut repartiţie, deşi eram şefă de promoţie, la Craiova. Acesta a fost şocul meu şi despărţirea de Moldova, pentru că tot ceea ce am învăţat la Cluj, timp de şase ani, nu am putut să continui şi să pun umărul la viaţa culturală a Moldovei. Am avut un traseu în nomadie, în sensul că am făcut liceul la Iaşi, şase ani la Cluj, facultatea, apoi repartiţia la Craiova, unde am stat 13 ani în învăţământ, la Liceul de Artă. Dintr-un motiv personal, familial, a trebuit să plec la Timişoara. Am făcut un circuit foarte greu, o experienţă bogată dar risipitoare din punct de vedere al energiei şi din punct de vedere cultural. Aveam responsabilitatea de a duce cu mine dorul şi rădăcinile, să pun apă copacului, să nu mă risipesc în acest circuit pe care nu l-am dorit, dar nu am avut încotro. Revenirea la Fălticeni este un dar extraordinar pentru că mă recuperează. Fălticeniul mă recuperează aşa cum m-a recuperat şi comuna Baia în urmă cu câţiva ani, făcându-mă Cetăţean de Onoare. În aceste zone trebuia să trăiesc şi să fiu performantă în profesie, să duc mai departe destinul acesta de artist plastic. Nu numai că am onoarea de a primi titlul de Cetăţean de Onoare, pentru mine e pur şi simplu vorba de o recuperare, o recuperare nativă, o recuperarea sentimentelor mele care mă risipesc. Mă întorc exact unde trebuie, mă întorc de unde am plecat. Şi mă întorc bine în sensul că o astfel de sărbătoare este o mare bucurie şi un mare dar. Vă promit că, deşi am o vârstă mare, o să încerc să fiu mai prezentă, mai activă pentru zona Fălticeni, pentru că sunt într-un transfer de la Timişoara la Fălticeni. L-am început acum câţiva ani, dar pandemia m-a ţinut pe loc. Sunt atât de fericită pentru că prea mult am fost plecată din zonă şi aş fi putut să fac mult mai mult pentru Baia, pentru Fălticeni în mod special. În curând ne vom regăsi”, a spus la rându-i marea artistă care a anunțat că se va stabili definitiv la Fălticeni.



Suzana Fântânaru s-a născut la Baia. A vernisat peste 60 de expoziţii personale şi peste 300 de expoziţii de grup în ţări de pe toate continentele.