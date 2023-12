Un autoturism a iesit in afara partii carosabile pe Calea Unirii din municipiul Suceava în zona Grupului Școlar, a anunțat ISU Suceava. In urma accidentului, a rezultat o victima incarcerata, in stare de inconstienta. Pompierii militari au extras victima incarcerata si au predat-o echipajului medical. Victima, o tanara in varsta de 19 ani, este inconstienta, dar cu functii vitale, si va fi transportata la UPU Suceava.

Au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava.