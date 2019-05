Pe data de 4 mai 2019 Gucci si-a lansat noua gama de produse, o linie de cosmetice si tratamente estetice profesionale de maxima calitate, premium, in parteneriat oficial cu gigantul Procter & Gamble.

Pentru prima data in istorie, Gucci lanseaza o linie premium de produse make-up, aceasta evidentiind dorinta de relansare a brandului international de frumusete, in anul 2014. Insa P&G a vandut cea mai mare parte a portofoliului sau catre Coty.

Iata ca in 2019 Gucci reia colaborarea cu P&G, sub egida unui designer fabulos, Alessandro Michele, care conduce marca inca din 2015, inregistrand o crestere de cel putin 20% pe fiecare trimestru.

„O multime de marci de lux au deja francize de parfumuri, deci care este urmatoarea categorie de produse pe care le pot lansa pentru a continua sa construiasca loialitatea marcii? Este logic sa se lanseze linii de infrumusetare pentru a creste veniturile, dar si deoarece marjele de profit in acest caz pot fi de peste 80% „, a declarat Shikha Jain de la firma de consultanta Simon-Kucher & Partners, in legatura cu noua investitie Gucci.

De abia lansata, colectia se bucura de un succes fenomena, dar oare ce zice concurenta?

Colectia de produse de make-up si infrumusetare semnata Gucci soseste pe piata intr-un moment in care nisa de infrumusetare de lux este in continua crestere a inceput. Piata pentru produse cosmetice de lux si de prestigiu era asteptata sa creasca pana la aproximativ 126 miliarde de dolari pana in 2019, potrivit Statista.

Grupul YSL Beauty (grupul de moda detinut de Kering) a inregistrat o crestere de doua cifre in ultimii cinci ani, iar in acest context, concurenta nu intarzie deloc sa apara.

Hermes a anuntat deja in martie ca va lansa o linie de produse de infrumusetare in 2020. Aceasta linie de lux ar urma sa faca concurenta directa produselor Gucci. Piata insa pare sa fie mai rezonabila ca niciodata pentru aceste produse.

In plus, fata de produsele de lux din linia de make-up care se confrunta cu o crestere puternica, linia de moda Gucci continua sa explodeze. Cresterea sa in gama de imbracaminte a fost in mare parte creditata pentru relatia sa cu milenialii. In 2018, acestia au reprezentat 62% din clientii Gucci, potrivit castigurilor din trimestrul IV. Millennialii si cumparatorii Gen-Z vor ajunge sa reprezinte 40% din piata generala de lux pana in 2025, potrivit Deloitte. Iar Gucci se asteapta ca acestia sa-si rasfranga interesul si asupra noilor produse lansate, asa incat investitia sa fie un total boom pentru noul brand, pentru noua identitate Gucci.

