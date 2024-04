Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, și-a prezentat astăzi după depunerea oficială a candidaturii la Biroul Electoral Municipal proiectele pe are le are în plan să le implementeze. ”Pentru că Suceava întinerește, vom face: 2 creșe și 3 noi grădinițe, terenuri sintetice pentru toate școlile din municipiu și o nouă bază sportivă, o nouă față a Sucevei prin implementarea Regulamentului Local Urbanistic, sensuri unice – bandă dedicată transportului în comun – sistematizare rutieră inteligentă- precum și fluidizarea traficului prin transport public ecologic metropolitan, o nouă legătură rutieră între cartierele Burdujeni și Ițcani, precum și un nou acces în cartierul Obcini, modernizarea Sucevei de la scara blocului, fără străzi de pământ, parcări supraetajate în toate cartierele orașului, parc fotovoltaic, digitalizarea asociațiilor de proprietari, trecerea în subteran a cablurilor, platformă industrială în zona Termica – noi locuri de muncă, sala polivalentă, evenimente de divertisment și cultură în aer liber și spații neconvenționale, aquapark, parcul Șipote, 100.000 de copaci plantați în întreg municipiul în primele 365 de zile”, a declarat Harșovschi.

El a spus că vrea să atragă peste 139 de milione de euro din Fonduri Europene. ”Un lucru foarte important pe care vreau să îl precizez este că toate aceste proiecte sunt realizabile. Și spun asta bazându-mă pe experiența pe care o am în spate. Știm exact ce se poate face și știm exact ce avem de făcut. Îmi asum această candidatură pentru munca începută, pe care vreau să o duc la bun sfârșit, dar în primul rând pentru o comunitate puternică, în care putem face să ne fie mai bine împreună. Mă bazez pe tinerii din municipiul Suceava, precum și pe oamenii care vor un oraș mai bun pentru copiii și nepoții lor. Suceava întinerește, dragi suceveni, și nu vorbim despre vârstă, ci despre atitudine! Cu Dumnezeu înainte și alături de suceveni, pe drumul cel bun! ”, a spus Lucian Harșovschi.

El a mai adăugat: ”cu frică de Dumnezeu, am pășit astăzi pe un nou drum, un drum ce implică un act de maximă responsabilitate. În prezența colegilor mei și avându-i aproape pe suceveni, mi-am depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Este o decizie pe care mi-o asum, întrucât cred că împreună vom face lucruri bune pentru Suceava. Lucian Harșovschi înseamnă echipă, echipa pe care am făcut-o dintotdeauna cu sucevenii și echipa pe care o am acum lângă mine. Venim în fața dumneavoastră cu proiecte bazate pe ceea ce își doresc sucevenii și gândite pentru dezvoltarea Sucevei. Proiecte pentru fiecare sucevean în parte, de la mic la mare, care acoperă toate zonele de interes ale acestora”.