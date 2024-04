Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, și-a depus în această dimineață candidatura pentru funcția de primar al municipiului. Lucian Harșovschi este primul candidat, care împreună cu echipa sa de consilieri locali, și-a înregistrat oficial candidatura la Biroul Electoral Municipal Suceava. La depunerea candidaturii au fost prezenți președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, deputatul liberal Ioan Balan, actualul primar al Sucevei, Ion Lungu și prefectul Alexandru Moldovan.

