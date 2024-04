Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că se montează noctura la baza sportivă tip I de dimensiuni UEFA în viitorul complex sportiv al municipalității. Lungu a menționat că acest stadion va fi transformat în noul stadion municipal de 10.000 de locuri. ”S-au montat primele lămpi de la nocturna Bazei sportive tip I, unde se construiește un teren de dimensiuni UEFA, care va fi finalizat în următoarele 3 luni. Această bază sportivă va fi transformată în viitor în noul stadion municipal cu o capacitate de 10.000 de locuri”, a spus Lungu.

