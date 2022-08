Daca esti o persoana careia ii place sa organizeze petreceri sau seri de jocuri cu cei dragi, cu siguranta vei avea nevoie de o camera care ofera atat locuri suficiente de relaxare, cat si spatiu. Camera ideala pentru aceste adunari este sufrageria, iar daca bucataria nu este separata printr-o usa, cu atat mai bine.

Daca stai intr-un apartament spatiul este destul de limitat, iar echilibrul intre o camera frumos decorata si o camera spatioasa nu este mereu posibil. Daca iti doresti sa organizezi cele mai frumoase petreceri cu prietenii la tine acasa si sa nu iti faci probleme in privinta locurilor, citeste mai departe.

Iata cum poti sa decorezi sufrageria pentru a avea destul spatiu, atat pe canapele, cat si pentru deplasare.

Canapeaua perfecta

Alege o canapea lunga, fara margini, care este destul de spatioasa pentru macar 3 – 4 persoane. Renunta la canapelele cu doua locuri care ocupa excesiv de mult spatiu din cauza marginilor, neoferind nici macar posibilitatea de a sustine paharele.

Cu o canapea in forma de “L” vei avea de doua ori mai mult spatiu, oferind de asemenea si posibilitatea de a comunica mai usor datorita pozitionarii. Acum nu va mai trebui sa mutati toate fotoliile pentru a fi fata in fata.

Masa si scaune pliabile

Opteaza pentru achizitionarea unei mese si a unor scaune pliabile pentru a beneficia atat de spatiu de depozitare pentru jocuri si pahare, cat si de spatiu liber atunci cand este necesar. Acestea pot fi depozitate intr-un colt sau ascunse in dulap pana cand vei fi pregatit sa le folosesti.

Sunt extrem de utile in casele in care se organizeaza petreceri sau in care se strang multi oaspeti. Opteaza pentru modele simple sau mai complexe, din lemn sau orice alt material care se potriveste cu mobila ta. Avantajul acestor piese de mobilier este ca ofera posibilitatea de a fi transportate cu usurinta si cu masina, daca planificati un concediu in aer liber si aveti nevoie de o masa cu scaune.

Televizor pe perete

Indiferent care este marimea televizorului tau, opteaza pentru un model care se poate prinde de perete. Astfel, vei avea mult mai mult spatiu pe mobila pentru diverse obiecte pe care in mod normal le lasai imprastiate prin casa din lipsa spatiului. Cateva exemple de astfel de obiecte sunt cartile, jocurile, diferite device-uri, bibelouri sau plante.

Televizorul prins de perete ofera mai mult spatiu, cat si senzatia de plin, acoperind golul ce, in mod normal, trebuia sa fie acoperit de un tablou. De cele mai multe ori acest lucru ducea la decorare in exces si facea camera sa para si mai mica decat este.

Daca iti doresti sa achizitionezi mobila perfecta pentru casa ta, ia legatura cu un specialist, consultati-va in privinta marimii si apeleaza la o firma de mobila pe comanda in Bucuresti. Ia decizii inteligente si profita de tot spatiul casei tale cu ajutorul unor mici trucuri.

Incearca sa nu pastrezi o multime de obiecte decorative de care nu ai nevoie, acestea iti vor ocupa din spatiu si vor face si procesul de curatenie mult mai complicat. Alege un stil minimalist si mobileaza casa de care ai nevoie cu doar cateva piese de mobilier care te reprezinta.