Anul acestaDIVA a pregătit o serie specială de filme, perfecte de urmărit în zilele libere din luna aprilie. Iepurașul aduce 6 filme pline de umor și iubire, în perioada 14-16 aprilie.

„Patch Adams – Un doctor trăsnit” („Patch Adams”, 1998, difuzat pe 14 aprilie, de la ora 21:00). În această celebră comedie, regretatul Robin Williams este un doctor atipic, care își ajutăpacienții să găsească vindecarea prin râs. Pelicula este inspirată de cartea autobiografică adoctorului american Hunter „Patch” Adams (care are acum 77 de ani).

„ Hook " (1991, difuzat pe 14 aprilie, de la ora 23:30). Rămâi alături de Robin Williams, urmărind acest film perfect pentru întreaga familie, în care joacă rolul lui Peter Pan. Acesta trebuie să se întoarcă în Țara de Nicăieri și să redescopere copilul din el, pentru a-și salva propriii copii de Căpitanul Hook (Dustin Hoffman).

„Vacanța" („The Holiday", 2006, difuzat pe 15 aprilie, de la ora 21:00) e o comedie romantică în care Amanda (CameronDiaz) și Iris (Kate Winslet) fac schimb de case. Prima merge în Marea Britanie, a doua –în Los Angeles. La fața locului, dincolo de șocul cultural de care au parte, eroinele îicunosc pe Graham (Jude Law), respectiv Miles (Jack Black).

„ Doar tu și eu. Al treilea e în plus " („You, Me and Dupree", 2006, difuzat pe 15 aprilie, de la ora 23:50). În film, un cuplu de tineri însurăței (jucați de Kate Hudson și Matt Dillon) este scos din minți de cavalerul de onoare, Randy Dupree (Owen Wilson). Tipul e un pierde-vară, care rămâne fără slujbă, mașină și casă, se mută pe canapeaua lor și devine clar că nu are de gând să plece prea curând.

„ Click: Zapând prin viață " („Click", 2006,difuzat pe 16 aprilie, de la ora 21:00). Un arhitect suprasolicitat (Adam Sandler) face rost de o telecomandă universală specială, care îi permite să manipuleze viața reală: să pună pauză și să deruleze timpul înainte și înapoi. Dispozitivul îl ajută să evite numeroase situații familiale stresante, dar eroul nostru își dă rapid seama că – trăind așa – ratează experiența micilor momente de zi cu zi.

„Tonul perfect"(„Pitch Perfect 2", 2015, difuzat pe 16 aprilie, de la ora 23:25) este continuarea simpaticului film din 2012, în care Anna Kendrick, Rebel Wilson și Hailee Steinfeld cântă cu foc și pasiune. Acum, grupul à cappella Barden Bellas participă la o competiție muzicală internațională. Al treilea muzical din serie a fost lansat în 2017 și a fost urmat și de un serial spin-off, axat pe Bumper (Adam DeVine) – „Pitch Perfect: Bumper in Berlin" (2022).

