Film Now a pregătit rețeta perfectă a filmelor de început de vară, invitându-i pe cinefili într-un periplu antrenant, cu întâlniri explozive, suspans și trări intense, prin producțiile inspiraționale ce le sunt dedicate.

Film Now îi provoacă pe pasionații genului de acțiune și romantism să își condimenteze serile lunii iunie cu o selecție de filme prin care vor explora universuri alternative alături de personaje epice, vor pătrunde în lumea fascinantă a aventurilor legendarului arheolog, Dr. Indiana Jones, într-un carusel de emoții și senzații experimentate la cote maxime.

Duminică, 4 iunie, de la ora 20:00, la Film Now are loc confruntarea giganților, Godzilla vs. Kong (2021), cu Alexander Skarsgård și Millie Bobby Brown în distribuție. Ajutat de protectorii săi, Kong pornește într-o călătorie periculoasă pentru a-și găsi adevărata casă. Alături de ei se află și Jia, micuța orfană cu care gorila uriașă a format o legătură unică. Dar Kong va trebui să iasă din zona sa de izolare atunci când Godzilla reapare și creează haos. Cei doi adversari mitici se confruntă într-o bătălie spectaculoasă, de al cărei rezultat depinde chiar soarta omenirii.

Miercuri, 07 iunie, de la 22:15, porția de fiori este garantată cu thrillerul de acțiune Omul din întuneric 2/ Don’t breathe 2 (2021). Veteranul orb Norman Nordstrom (interpretat de Stephen Lang) trăiește de mai mulți ani într-o cabană izolată, având grijă de Phoenix , o fetiță de 11 ani. Dar liniștea îi este din nou spulberată când un grup de criminali o răpesc pe micuță și pentru a o salva, Norman e acum forțat să recurgă la instincte și mai întunecate.

Venom: Să fie carnagiu/ Venom: Let there be Carnage (2021) este filmul serii pe Film Now, duminică, 18 iunie, de la ora 20:00. Una dintre cele mai așteptate continuări ale unei pelicule cu supereroi, producția urmărește povestea lui Eddie Brock (Tom Hardy), jurnalist de investigație, care învață să se adapteze la noua viață după ce o formă extraterestră Venom pune stăpânire pe corpul său. Pentru a-și reface cariera, Eddie hotărăște să-l intervieveze pe Cletus Kasady (Woody Harrelson), un criminal în serie condamnat la moarte. Și acesta devine gazda unui parazit extraterestru și se transformă în Carnage, un simbiot periculos, care evadează din închisoare și dezlănțuie haosul. Brock și Venom trebuie să lase deoparte neînțelegerile și să lupte sincronizat pentru a pune capăt domniei terorii.

Duminică, 25 iunie, de la 20:00, Film Now te așteaptă cu doza perfectă de acțiune și comedie: Operațiunea Fortune: Urzeala războiului/ Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023), sub bagheta regizorală a lui Guy Ritchie și cu Jason Statham în rolul principal! Spionul de elită Orson Fortune (Statham) trebuie să împiedice vânzarea unei noi tehnologii mortale, puse la cale de un traficant de arme miliardar (Hugh Grant). Împotriva voinței sale, Orson e obligat să facă echipă cu unii dintre cei mai buni agenți, dar și să recruteze un star de cinema de la Hollywood care să-l ajute în misiunea de a salva lumea.

În premieră TV, luni, 26 iunie, Film Now îți propune o producție premiată și aplaudată de critică, Babyteeth: Prima iubire/ Babyteeth (2019). Filmul prezintă povestea unei adolescente de 16 ani, aflată în ultimele faze ale unei boli incurabile, care trăiește miracolul primei iubiri, alături de Moses, un traficant de droguri de 23 de ani. În ciuda faptului că părinții dezaprobă la început relația, tânăra va regăsi un sens al vieții și va învăța cât de departe poți merge pentru adevărata dragoste.

În luna lansării pe marile ecrane a celui de-al cincilea film din franciza Indiana Jones, Film Now îți aduce toate cele 4 aventuri de până acum ale seriei ce a făcut istorie. Descoperă superproducțiile regizate de Steven Spielberg, cu Harrison Ford în rolul principal, începând cu Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute/ Raiders of the lost (1981), prima producție de la care a pornit întreaga manie în urmă cu 42 de ani și încheind cu Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal/ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008).

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

# Godzilla vs. Kong

GODZILLA VS. KONG – 2021

Duminică, 04 iunie, la 20:00

Regia: Adam Wingard

Cu: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Julian Dennison, Kaylee Hottle, Rebecca Hall

# Omul din întuneric 2

DON’T BREATHE 2 – 2021

Miercuri, 07 iunie, la 22:15

Regia: Rodo Sayagues

Cu: Stephen Lang, Madelyn Grace, Brendan Sexton III, Stephanie Arcila, Adam Young, Bobby Schofield, Christian Zagia, Rocci Boy Williams

# Venom: Să fie carnagiu

VENOM: LET THERE BE CARNAGE – 2021

Duminică, 18 iunie, la 20:00

Regia: Andy Serkis

Cu: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris

# Operațiunea Fortune: Urzeala războiului

OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE- 2023

Duminică, 25 iunie, la 20:00

Regia: Guy Ritchie

Cu: Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone, Cary Elwes

# Babyteeth: Prima iubire

BABYTEETH – 2019

Luni, 26 iunie, la 20:00

Regia: Shannon Murphy

Cu: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Ben Mendelsohn, Essie Davis

# Seria INDIANA JONES

Regia: Steven Spielberg

Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute/ RAIDERS OF THE LOST ARK (1981)

Duminică, 04 iunie, la 21:55

Cu: Harrison Ford, Karen Allen, Alfred Molina

Indiana Jones și templul blestemat/ INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM (1984)

Duminică, 11 iunie, la 21:30

Cu: Harrison Ford, Kate Capshaw

Indiana Jones și Ultima cruciadă/ INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE (1989)

Duminică, 18 iunie, la 21:35

Cu: Harrison Ford, Sean Connery

Indiana Jones și regatul craniului de cristal/ INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL (2008)

Duminică, 25 iunie, la 21:55

Cu: Harrison Ford, Shia Labeouf, Cate Blanchett, Alan Dale, Jim Broadbent, John Hurt, Karen Allen, Ray Winstone