Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, i-a invitat pe suceveni și numai să vină în număr cât mai mare la Târgul de Toamnă Produs în Bucovina. Târgul va mai fi deschis până duminică, 16 octombrie, în parcarea Iulius Mall Suceava. „Astăzi și mâine vă așteptăm pe toți să vizitați Târgul de Toamnă Produs în Bucovina. Vă așteptăm pe toți cei care vreți să faceți cumpărături pentru pregătirea pentru iarnă, dar și pentru a cumpăra produse tradiționale originare din Bucovina”, a spus Niculai Barbă. El a arătat că în cadrul târgului se pot găsi produse din carne, preparate din lapte, fructe și legume, produse tradiționale ecologice, în timp ce Direcția Silvică Suceava a venit cu fructe de pădure, dar și cu o expoziție de animale împăiate.

„Puteți veni cu întreaga familie”, a fost mesajul transmis de Niculai Barbă către suceveni. Vicepreședintele CJ Suceava a mai spus că în cadrul târgului sunt numeroși meșteri populari din toate zonele etnografice ale județului, care oferă publicului și demonstrații cu meșteșugurile pe car ele practică. De asemenea, el a precizat că la târg participă și producători și meșteri din cadrul Asociației Produs de Cluj. Niculai Barbă a spus că cei prezenți la târg vor avea parte și de spectacole folclorice susținute de interpreți, ansambluri și grupuri din județul Suceava, cum ar fi și Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”. „Vă așteptăm la târg unde veți putea vedea tradițiile din Bucovina. Este o oportunitate deosebită pentru a vizita acest târg, atât pentru cumpărături, cât și cei care vor să vadă ce înseamnă Bucovina tradițională și originală”, a încheiat Niculai Barbă.

La ediția de anul acesta a târgului participă peste 40 de producători de la Asociația „Produs în Bucovina”, 23 de meșteri populari din Bucovina, aproape 20 de producători din județul Cluj ,dar și peste 20 de formații din județul Suceava cu tradiții și obiceiuri di Bucovina.