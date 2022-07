Comuna Ipotești va beneficia de sume consistente de bani în vederea modernizării infrastructrurii de drumuri și trotuare. Potrivit primarului Dumitru Gulei, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” comuna Ipotești va primi 9,6 milioane de lei (cu TVA inclus) pentru asfaltarea și betonarea unor drumuri. Este vorba de străzile Liceafărului, Libertății, Salcâmilor, Pinilor și Stejarului, toate din cartierul nou Tătărași în lungime totală de 3,058 kilometri. La acestea se adaugă investițiile prin Compania Națională de Investiții prin care se vor moderniza 5 kilometri de drum în Ipotești suma alocată de la bugetul de stat fiind de 4,3 milioane de lei. Licitația pentru desemnarea constructorului a avut loc la CNI unde au fost depuse nu mai puțin de 10 oferte iar acum se așteaptă verdictul final. În infrastructura de drumuri din Ipotești se investesc și bani de la bugetul local. ”Acum avem asfaltate strada Petru Rareș și strada Ciprian Porumbescu unde am făcut deja recepția finală. Am cheltuit 450.000 de lei de la bugetul local. Tot din bugetul local facem și trotuare. Am făcut deja 1,3 kilometri. Începem acum un kilometru la Lisaura și 1,1 kilometri pe Săliștei în Ipotești. Dacă se vor da împrumuturi din Trezorerie cu dobândă mică aș vrea să mai luăm 4-5 milioane de lei să investim în drumuri. Mai avem de făcut încă un drum până la European vreo 1,8 kilometri și aș închide pe urmă de la județean până la european. Toate drumurile făcute. Oricum, stăm foarte bine la capitolul modernizare infrastructură rutieră”, a declarat Dumitru Gulei.