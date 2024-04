Premierul Marcel Ciolacu a vizitat vineri, 12 aprilie, șantierul lucrărilor de consolidare și reabilitare a ansamblului de clădiri ale Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” dar și alte construcții din incinta complexului monastic. Premierul României a fost întâmpinat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, de membri ai Permanenței Consiliului Eparhial, de arhim. Serafim Grigoraș, stareț al așezământului monahal precum și de reprezentanți ai autorităților locale, precum Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Oaspeții, între care și secretarii de stat Alexandru Stoica și Gheorghe Florin Cârciu și senatorul Paul Stănescu, alături de premier au vizitat întreg ansamblul mănăstirii, precum și paraclisul închinat ocrotitorului Moldovei și Bucovinei, unde sunt așezate în această perioadă cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a adresat un cuvânt de bun venit celor prezenți și a amintit o parte dintre dificultățile cu care se confruntă eparhia Sucevei. „Fiți bineveniți în Bucovina, acest Athos românesc, statut pe care-l dă acestei părți a țării frumusețea mănăstirilor, opt dintre ele fiind monumente cu valoare universală, incluse în patrimoniul UNESCO. De regulă, atunci când un demnitar de stat vizitează comunitățile eclesiale și sociale din țară, și nu numai, liderii spirituali sau politici din acele zone încearcă să aducă în atenția Excelenței sale parte din greutățile cu care se confruntă, cerându-i ajutorul. De aceea, vă rog să-mi permiteți să supun atenției Excelenței Voastre doar două dintre aceste greutăți: lipsa contribuțiilor pentru personalul neclerical; la nivel de arhiepiscopie sunt foarte multe parohii, chiar câteva sute, care din lipsă de fonduri, nu au cântăreți bisericești și nici personal deservent.” Chiriarhul locului a amintit și despre proiectele pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le are în vedere în următoarea perioadă. „Cea de a doua problemă ar fi lipsa unei suprafețe de teren necesare construirii unui ansamblu arhiepiscopal, pentru a da curs unui firesc istoric și unei fundamentale nevoi privind viața Bisericii și a comunităților din Bucovina. Nu solicităm în această etapă restituirea în întregime a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, care ar presupune 192.000 de hectare, deși ar fi un plus pentru lucrarea Bisericii, ci, pentru împlinirea dezideratului edificării ansamblului arhiepiscopal, ar fi nevoie de cel puțin 20 hectare. De asemenea, Vă rugăm să susțineți în continuare lucrările de restaurare și consolidare a monumentelor UNESCO, de categorie A și B, care sunt în plină desfășurare, precum și cele de construire a așezămintelor eclesiale, socio-medicale și filantropice, atât de importante pentru semenii noștri.”

De menționat că Parlamentul a adoptat o lege prin care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților primea 20 de hectare de teren în zona Stațiunii de Cercetări Agricole însă aceasta a fost atacată la Curtea Constituțională de președintele Klaus Iohannis pe motiv că aceasta contravine unor norme și principii constituționale precum cele referitoare la calitatea și previzibilitatea legii. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților vrea să construiască o catedrală, un spital, un așezământ social, spații dedicate activităţilor educaţional-culturale şi muzeistice pe cele 20 de hectare de teren. ”Noi, dacă vom primi terenul solicitat, ca cei care nu dorim muncă străină, vom construi o catedrală cu toate dependințele necesare unui astfel de edificiu; chiar mai mult: un spital, un așezământ social, spații dedicate activităţilor educaţional-culturale şi muzeistice etc.”, a spus IPS Calinic.

Foto: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților