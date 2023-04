„Credem că aceste adevăruri sunt evidente, că toți oamenii se nasc egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, că, printre acestea, se numără dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii”.

Pe 13 aprilie s-a născut omul care a scris aceste celebre cuvinte din Declarația de Independență a Americii. Iar acesta a fost, desigur, Thomas Jefferson.

Jefferson s-a născut în Shadwell, Virginia, pe malurile râului Rivanna. A reprezentat Virginia la adunarea de constituire a Statelor Unite, a fost primul secretar de stat, al doilea vicepreședinte și al treilea președinte.

Jefferson a fost cel mai mare gânditor politic al Statelor Unite, un împătimit al libertății, al libertății credinței, al educației publice și al binelui omului de rând. Însă nu toate scrierile sale au fost atât de nobile ca Declarația de Independență. „Copacul libertății trebuie să fie hrănit din când în când cu sângele patrioților și al tiranilor. Este îngrășământul său natural”, scria el în 1787.

Pe lângă politician și filosof, Jefferson a fost și inventator (printre altele, a inventat liftul), arhitect, muzician, om de știință și fondator al Universității din Virginia. La mai mult de două secole de la nașterea sa, un alt președinte american i-a omagiat geniul. În 1962, Jack Kennedy îi numea pe cei 49 de laureați ai Premiului Nobel drept „cea mai extraordinară adunare de talente, de cunoaștere umană, care s-a reunit vreodată la Casa Albă, cu posibila excepție a momentelor în care Thomas Jefferson cina singur”.

În ciuda viziunii sale pasionat liberale asupra democrației, Jefferson era mai puțin convins în privința drepturilor anumitor grupuri sociale. „Treaba femeilor este să liniștească și să calmeze mințile soților lor”, spunea el.

La moartea sa, la 83 de ani, mai avea 250 de sclavi, printre care o femeie pe nume Sally Hemings, care i-a născut un copil, după cum a dovedit știința modernă.

Tot la 13 aprilie:

1598: Henric al IV-lea al Franței emite Edictul de la Nantes, acordându-le libertate religioasă protestanților.

1605: Moare țarul rus Boris Godunov.

1655: Ludovic al XIV-lea rostește în fața Parlamentului francez cuvintele „L’État, c’est moi” („Statul sunt eu”.)

1829: Parlamentul britanic votează Legea Emancipării Catolice, prin care se ridică restricțiile împotriva catolicilor.

Geo Alupoae, critic de teatru.