O nouă investiție a fost inaugurată joi, 1 noiembrie, la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, unitate aflată în subordinea Consiliului Județean. Este vorba de secția de cardiologie care a fost modernizată și extinsă cu încă un etaj. Astfel, numărul de paturi a crescut de la 38 la 80 din care 15 sunt pentru terapie intensivă. Investiția a costat 7,9 milioane de lei cea mai mare sumă adică 5,4 milioane provenind de la Consiliul Județean iar restul din bugetul propriu al spitalului. Secția de Cardiologie care este singura din judeţ este deservită de 11 medici, dintre care 8 titulari, 16 asistenți medicali, 9 infirmiere și 2 îngrijitoare. Secția este coordonată de medicul primar cardiolog Titel Răzvan Cojocaru. La inaugurare au fost prezenți șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Regiunii germane Schwaben, Jürgen Reichert, vicepreşdintele CJ, Gheorghe Niţă și managerul firmei „General Construct”, Viorel Nuțu.

„General Construct” a executat lucrările de modernizare și extindere.

Flutur aminteşte că din 2009 şi până în prezent la Spitalul Judeţean au fost investite circa 50 de milioane de euro

Gheorghe Flutur a ţinut să precizeze că secţia de cardiologie care a fost modernizată şi dotată cu aparatură de ultimă generaţie arată acum la standarde europene. El a subliniat că investiţia a reprezentat o necesitate pentru judeţ şi nu numai întrucât numărul bolnavilor de inimă este în creştere. „Cardiologia este o prioritate pentru că statistica ne arată acest lucru, ne arată cifre îngrijorătoare şi la nivel naţional şi la nivel european. Aproape jumăate din decesuri sunt din cauza bolilor de inimă. Nu putem rămăne pasivi şi de aceea în strategia de dezvoltare a acestui spital am mers în direcţia extinderii numărului de paturi. Vorbim de un etaj complet nou de 640 de metri pătraţi şi de dublarea sau mai mult a numărului de paturi la cardiologie. Aveam 34 de paturi iar acum avem 80. Statistica arată că în judeţul Suceava peste 80.000 de oameni sunt în evidenţă cu hipertensiune arterială, peste 40.000 de oameni cu cardiopatie ischemică şi aproape 10.000 cu atacuri cerebrale. Din păcate statistica de anul trecut arată că aproape jumătate dintre decese erau cauzate de bolile de inimă. În această direcţie acţionăm pentru modernizare, pentru dezvoltare”, a spus Flutur. Gherghe Flutur a arătat că modernizarea Spitalului Judeţean a început din anul 2009 de atunci până acum investindu-se în jur de 50 de milioane de euro ceea ce a făcut ca acesta să fie în prezent unul dintre cele mai moderne spitale din ţară. Preşedintele Consiliului Judeţean a ţinut să mulţumească managerului Spitalului Judeţean, Vasile Rîmbu pentru această realizare, echipei pe care o coordonează pentru că a lucrat în mod excepţional dar şi managerului societăţii General Construct, Viorel Nuţu, pentru lucrările de calitate executate. Flutur a dedicat această investiţie Centenarului, Unirii Bucovinei cu Ţara.

Rîmbu: „Am vrea să participăm cât mai solid, cât mai masiv la detronarea spitalelor clinice prin desfiinţarea acelei hegemonii”

Managerul Spitalului Judeţean, Vasile Rîmbu, a mulţumit la rându-i Consiliului Judeţean pentru sprijinul acordat şi a dat asigurări că investiţiile vor continua pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor. „Vom căuta în continuare să îmbunătăţim, să ducem mai sus activitatea serviciilor medicale. Din 2010 s-a produs o simbioză între Spitalul Judeţean şi Consiliul Judeţean şi nu în interesul şi satisfacţia noastră ci spre satisfacţia şi mulţumirea celor care beneficiază de aceste servicii medicale. Am siguranţa, avem energia şi elanul de a progresa cât mai mult. Am vrea să participăm cât mai solid cât mai masiv la detronarea spitalelor clinice prin desfiinţarea acelei hegemonii, institute şi spitale clinice care ei trebuie să le aibe pe toate şi celalţi să livreze numai materie primă sau eu ştiu bolnavi care sunt mai bănoşi”, a spus Rîmbu. Vasile Rîmbu a mai arătat că Spitalul Judeţean Suceava este unul dintre puţinele spitale din ţară care abordează tratamentul endovascular, a accidentelor vasculare cerebrale.

Jürgen Reichert: „Aceste este unul dintre multele exemple ale parteneriatului nostru de succes care datează de 20 de ani”

Preşedintele Consiliului Regiunii Schwaben, Jürgen Reichert, a felicitat colectivul de la Spitalul Judeţean pentru munca extrardinară pe care a depus-o arătând că pe viitor există posibilitatea să se pună bazele diagnosticării rapide a unor cazuri de excepţie în baza unei colaborări cu spitalul din Augsburg prin intermediul mijloacelor video pentru a stabili o cazuistică pentru bolnavii cronici de inimă sau pentru cei care au suferit infarcturi. „Aceste este unul dintre multele exemple ale parteneriatului nostru de succes care datează de 20 de ani. Mă bucur foarte mult că am avut şi eu o contribuţie la succesul dumneavoastră prin schimburile de experienţă pe care le-aţi avut cu colegii de specialitate din Schwaben. Trebuie să compar prima mea vizită în zona Bucovinei de acum 20 de ani şi pot să constat progresele care s-au făcut în toate domeniile de cooperare de la economic, cultural, social dar domeniul sănătăţii este un domeniu de urgenţă de care benenficiază toţi cetăţenii”, a spus preşedintele Regiunii Schwaben. El a îndemnat autorităţile sucevene să se bucure de această realizare la care s-a muncit mult dar în acelaşi timp să se gândească şi la ceea ce au de făcut în viitor.