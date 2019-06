Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională ”Apele Române” alocă 15,7 milioane de lei pentru realizarea de investiții în vederea prevenirii inundațiilor la Cornu Luncii. Este vorba de ”amenajare râu Sasca Mare în zona Cornu Luncii” lucrare care preveni producerea inundațiilor în localitățile Păiseni, Sasca Mare și Șinca. Investiția se va realiza în urma demersurilor repetate pe care primarul Gheorghe Fron le-a întreprins atât prin întâlniri directe cu ministrul apelor și pădurilor cât și prin solicitări scrise către minister și Administrația Națională ”Apele Române”.

”Râul Sasca Mare este afluent dreapta al râului Moldova și are o lungime de bazin hidrografic de 26 km pătrați. Acesta străbate mijlocul satelor Șinca, Sasca Mare și Păiseni. Râul Sasca Mare și afluenții acestuia în perioada ploillor abundente au un caracter torențial, viiturile rapide pe cursul superior și mijlociu al acestuia au condus la revărsarea albiei și producerea de eroziuni repetate an de an, inundând și punând în pericol obiective social economice, gospodării individuale, poduri, podețe, și căi de acces riverane acestor cursuri de apă. Cetățenii comunei au construit adevărate redute de apărare și trăiesc cu frica în sân că toată agoniseala vieții poate fi luată de apele învolburate ale acestui râu”, a spus primarul. El a amintit că de-a lungul timpului inundațiile au afectat peste 200 de gospodării, 11,2 kilometri de drumuri comunale, 2,7 kilometri de apărări de maluri, 200 de fântâni, 14 podețe, 200 de hectare de terenuri agricole. Cel mai grav, a spus Fron, a fost că în 1991 apele râului Sasca Mare au luat viața a doi cetățeni. Lucrările ce se propun a se executa pentru stoparea fenomenului de eroziune și de scoatere de sub efectul inundațiilor a localităților Păiseni, Șinca și Sasca Mare sunt lucrări de amenajare curs apă pe râul Sasca Mare constând în apărări de maluri din gabioane de 2 metri înălțime pe o lungime de 1,2 km, apărări de maluri din gabioane de 3 metri pe o lungime de 970 de metri, praguri de fund-17 bucăți, ziduri de sprijin din beton pe o lungime de 270 de metri și recalibrare albie pe o lungime de 5,2 km.