Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a transmis o întrebare ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, pe tema acutizării deficitului de personal medical în unitățile sanitare din județul Suceava. Ioan Balan a arătat că în ciuda majorărilor salariale operate în ultimii ani pentru personalul medical din sistemul public și a investițiilor realizate de Ministerul sănătății și de autoritățile administrației publice din județul Suceava, deficitul de personal medical nu s-a redus, ci, dimpotrivă, are tendința de a se acutiza de la un an la altul.

„Criza de medici specialiști se manifestă mai puternic în spitalele din subordinea autorităților administrației publice locale, motiv pentru care, pentru anumite afecțiuni, din lipsa medicilor specialiști, pacienții sunt transferați la zeci de km distanță, crescând suferința bolnavilor, riscurile asupra sănătății lor și supra-aglomerarea în alte unități sanitare. Spre exemplu, Spitalul municipal din Vatra Dornei sau cel din Câmpulung Moldovenesc sunt spitale amplasate în zone cu mare flux de turiști, care înregistrează deficit de medici pentru unele specializări”, a precizat Ioan Balan. El a adăugat că declarațiile recente ale președintelui Colegiului medicilor din România, potrivit cărora migrația tinerilor medici români în străinătate este un proces care nu s-a diminuat, impune o analiză foarte atentă asupra motivelor care determină personalul medical să părăsească țara. În aceste condiții, deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan i-a solicitat ministrului Rafila să îi spună dacă a declanșat evaluări pentru a identifica motivele pentru care medicii tineri continuă să părăsească sistemul public de sănătate din România și evită să ocupe locuri vacante în spitalele municipale sau orășenești. De asemenea, Ioan Balan mai vrea să afle și ce măsuri stimulative are în vedere Alexandru Rafila pentru a determina tinerii absolvenți ai universităților de medicină să practice și în spitalele mai mici, municipale sau orășenești, pentru a compensa deficitul de medici specialiști.