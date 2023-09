Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, Ioan Balan vrea să afle de la ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, ce fonduri a solicitat Comisiei Europene pentru refacerea drumurilor stricate de traficul spre și dinspre Ucraina. Ioan Balan i-a transmis o întrebare ministrului Grindeanu în care precizează că România a susținut și continuă să susțină atât populația refugiată din Ucraina, cât și transporturile comerciale realizate pe cale terestră de către operatorii economici din statul vecin. „Mai mult decât atât, retragerea agresorului rus din acordul privind cerealele, a determina o intensificare a transportului rutier de mare tonaj pe drumurile naționale din țara noastră, în special pe cele din nordul țării, unele porțiuni din covorul astfaltic fiind afectate de acest trafic intens”, a spus Balan. El a amintit că președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat deja identificarea de fonduri în vederea realizării de reparații urgente și pentru consolidarea drumurilor și podurilor care fac legătura cu punctele de frontieră dintre România și Ucraina.

Deputatul PNL de Suceava a precizat că Guvernul se află sub presiunea unor constrângeri bugetare importante, însă trebuie luat în considerare deschiderea Comisiei Europene pentru de a susține coridoarele de transport care să faciliteze exporturile din Ucraina. În aceste condiții, el i-a solicitat ministrului Sorin Grindeanu să precizeze dacă are în vedere să solicite Comisiei Europene alocarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de lucrări de reparații, în regim de urgență, la nivelul drumurilor naționale și județene și chiar a drumurilor din interiorul localităților afectate de traficul greu de mărfuri din Ucraina. „Dacă răspunsul este afirmativ, vă rog să precizați ce alocări financiare ați solicitat Comisiei și care sunt drumurile care vor beneficia de lucrări de reparații? Vă rog să precizați ce fonduri aferente lucrărilor de reparații pot fi alocate de la bugetul CNAIR în ultima parte a anului 2023 pentru efectuarea de lucrări de reparații la nivelul drumurilor și podurilor care fac legătura cu punctele de frontieră dintre România și Ucraina și dacă veți solicita o suplimentare a acestora, cu ocazia rectificării bugetare?”, i-a solicitat Ioan Balan ministrului transporturilor.