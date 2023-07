Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, astăzi că social democrații consideră că românii cu venituri mici și medii trebuie protejați, iar cei cu venituri mai mari, inclusiv firmele care au obținut profituri excesive pe fondul instabilității economice și energetice, trebuie să manifeste solidaritate față de restul societății. „Aceasta este viziunea partidului nostru și pe acest temei se va construi și pachetul de măsuri al Guvernului menit să asigure reechilibrarea bugetului. În acest sens sunt analizate în acest moment diferite scenarii şi chiar dacă evaluarea încă nu s-a terminat, câteva lucruri sunt certe. Astfel, cota de TVA de 19% rămâne neschimbată. Nu crește la niciun produs și la niciun serviciu. Alimentele de bază, de strictă necesitate vor continua să aibă o cotă redusă de TVA. Așa este firesc, pentru că e vital ca oamenii cu venituri mici, cei vulnerabili, să aibă acces hrană și să fie protejați”, a a precizat Ioan Stan. El a dat asigurări că salariul minim în România va crește.

„Totodată considerăm că nu e normal ca serviciile de lux, precum plimbarea cu iahtul, de exemplu, să beneficieze de TVA redus. Aceasta este o anomalie care trebuie să înceteze.

În cazul firmelor care-și scot profitul din țară se vor supraimpozita sumele de transfer iar viciul va fi impozitat cu o cotă majorată. Este vorba despre jocuri de noroc, tutun, băuturi de lux”, a precizat președintele PSD Suceava. Ioan Stan a mai spus că în acelaşi timp se vor impozita suplimentar supra-profiturile, beneficiile excesive, atât la nivelul companiilor cât și al persoanelor. „Încheiem menţionând că Guvernul Ciolacu e obligat să refacă echilibrul financiar, să readucă deficitul în parametri sustenabili, asumați în relația cu Comisia Europeană, după anii de derapaj grav ai guvernărilor Orban și Cîțu”, a mai precizat Ioan Stan.