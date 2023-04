Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că astăzi a semnat la Ministerul Dezvoltării contractul în valoare de 43 de milioane de lei, adică aproape 8,8 milioane de euro, pentru construcția tronsonului nr. 3 din ruta alternativă Suceava -Botoșani, investiție care va fi realizată prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Contractul a fost semnat în prezența directorului general George -Alexandru Soare, care coordonează programul Anghel Saligny. Ion Lungu a precizat că proiectul constă în realizarea unui viaduct peste calea ferată în lungime de 1.015 de metri care va avea 41 de deschideri. El a arătat că pe fiecare deschidere vor fi câte 9 grinzi, cu lungimea de 24 m și lățimea de 0,93 m. Viaductul va avea partea carosabilă de 8 m și două trotuare de 1,5 m.

Primarul Sucevei a precizat că lungimea totală a tronsonului va fi de 2.142 metri, iar valoarea viaductului se ridică la 78.221.969,43 lei, diferența de finanțat urmând să fie suportată de municipalitate. Durata contractului este până la 31.12.2026 .

„Vom demara în perioada următoare licitația pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiții”, a transmis Ion Lungu.