Arhieposcopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, nu a putut să soluționeze în pozitiv dorința unui enoriaș. ”Mă numesc …, sunt din … (dintr-o localitate în apropiere de …). Aș dori să mă spovedesc la dumneavoastră. Ați putea să mă spovediți? Aveți disponibilitate, vă rog?”, a întrebat enoriașul.

”Din păcate, timpul îmi este atât de împărțit, încât nu aș putea să mă substitui părintelui dumneavoastră paroh. Vă mulțumesc pentru înțelegere!”, a răspuns IPS Calinic.