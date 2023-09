Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a transmis un mesaj ferm după ce a fost întrebat de către un enoriaș dacă după începerea slujbei, părintele paroh are voie să iasă din Sfântul Altar să spovedească.

”Problema spovedaniei în parohii, personal, consider că am clarificat-o. Acolo unde parohia are un singur preot, spovedania credincioșilor este recomandat să se facă sâmbătă seara sau în ajunul sărbătorilor, după slujba Vecerniei sau în alt interval stabilit de părintele paroh. Duminica sau în ziua de sărbătoare, în timpul slujbei, preotul va spovedi doar dacă este vreun caz cu totul special. Nicidecum nu va întrerupe slujba ca să spovedească credincioșii din întreaga parohie. La parohiile unde sunt doi sau trei preoți, unul dintre ei poate rămâne să spovedească în timpul slujbei, deși nu recomand acest lucru”, a spus IPS Calinic.