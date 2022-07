În ultimele 4 luni, Lemon.io a donat aproape tot profitul câștigat, 400.000 de dolari, către armata Ucrainei și va continua să doneze până ce țara va câștiga războiul.

io colaborează cu freelanceri localizați în peste 26 de țări.

61 de programatori din România deja oferă servicii pe platforma de joburi din Ucraina, Lemon.io căutând să atragă alți 100 de specialiști până la finalul acestui an.

Specialiștii în IT din Ucraina, România și Polonia se poziționează în top 10 cei mai buni programatori din Europa de Est.

Cele mai căutate limbaje de programare la Lemon.io sunt: React, Node, Python, Vue.js, Ruby, Typescript, React Native, Angular, Flutter, Data Science, DevOps.

Lemon.io, start-up ucrainean care funcționează ca un marketplace de joburi pentru programatorii independenți, s-a lansat pe piața din România și caută să recruteze mai mult de 100 de specialiști IT de pe piața locală pentru a li se alătura celor peste 60 de programatori români care lucrează deja lucreze remote pe proiecte pentru start-up-uri din Silicon Valley.

Start-up-ul ucrainean țintește să devină principala sursă de venit pentru 1.000+ de dezvoltatori până la sfârșitul anului. Lemon.io colaborează cu peste 540 de freelanceri din peste 26 de țări.

,,Ne-am orientat către specialiștii IT din Europa de Est deoarece aceștia sunt recunoscuți la nivel global pentru expertiza și dedicarea lor. Deoarece regiunea noastră oferă servicii de cea mai înaltă calitate multor companii din Statele Unite și Europa de Vest. Europa de Est a fost adesea numită un paradis al dezvoltării software offshore. Ucraina, România și Polonia sunt printre țările est-europene care se poziționează cu mândrie în top 10 atunci când vine vorba de calitatea serviciilor IT oferite. În plus, specialiștii din aceste țări sunt capabili să comunice în limba engleză la un nivel avansat. Astfel, pentru noi a fost natural să ne îndreptăm atenția către IT-știi români”, spune Aleksandr Volodarsky, CEO și co-fondator Lemon.io.

Lemon.io a intrat pe piața din România și Polonia la scurt timp după începutul războiului din Ucraina pentru a-și extinde portofoliul de freelanceri și a-și atinge obiectivul de a atinge o cifră de afaceri de 20 de milioane de dolari în acest an.

Din februarie, de la invadarea Ucrainei de către Rusia, Lemon.io donează aproape tot profitul către armata ucraineană pentru a-și sprijini țara să câștige războiul.

,,În pofida faptului că există o concurență mare între companiile care vânează cei mai iscusiți IT-ști, noi credem că există o plajă largă de talente care sunt pregătite să treacă la următorul nivel în carieră, adică să facă tranziția de la angajat la freelancer, bucurându-se de mai multă flexibilitate și independență. Pandemia și, apoi, încă o dată, războiul din Ucraina, ne-a arătat tuturor că munca la distanță vine cu un mare avantaj, mai ales în situații de criză. În prezent, colaborăm deja cu 61 de IT-ști români din București, Iași și Cluj și căutăm să mai aducem 100 de developeri în echipă”, conchide CEO-ul Lemon.io.

Modelul de business al start-up-ului fondat în 2015 diferă de competiție printr-o serie de aspecte special gândite să facă dreptate atât freelancerilor care sunt, astfel, plătiți corect, pe măsura experienței, cât și clienților care primesc servicii de calitate înaltă la prețuri rezonabile.

Tarifele orare ale specialiștilor variază în funcție de stadiul carierei, de nivelul de expertiză și de tipul de limbaj de programare pe care îl cunosc. Un programator poate câștiga de la 25 la 60 de dolari pe oră sau chiar mai mult, iar plata se face de două ori pe lună.

Pentru a se asigura că în marketplace sunt înscriși doar profesioniști serioși și bine pregătiți, Lemon.io a creat un proces de verificare în 4 etape. O echipă internă, atent instruită, evaluează toți aplicanții testând nivelul limbii engleze, partea de soft skills și cunoștințele tehnice. Apoi, echipa Lemon.io filtrează proiectele venite din partea clienților și alocă freelancerilor proiectele în funcție de calificări, ariile de interes și disponibilitatea din perioada respectivă.

Spre deosebire de platformele clasice de bidding adresate freelancerilor, Lemon.io are avantajul că specialiștii care au finalizat cu succes procesul de verificare primesc automat proiecte corelate cu nivelul de expertiză, fără a avea concurență directă care ar putea oferi un preț mai mic. În plus, programatorii care se înscriu pe platforma Lemon.io nu plătesc niciun comision de înscriere sau de retragere a banilor, comisioanele sunt achitate de clienți.

Lemon.io se adresează oamenilor IT responsabili și disciplinați, specialiști cu experiență de minimum 4 ani în programare care doresc să-și înceapă propria afacere. Compania recrutează atât freelanceri cu normă întreagă, cât și cu normă parțială (minimum 20 de ore de lucru pe săptămână).

Cele mai solicitate limbaje de programare sunt: React, Node, Python, Vue.js, Ruby, Typescript, React Native, Angular, Flutter, Data Science, DevOps.

Despre Lemon.io

Lemon.io este un start-up ucrainean care funcționează ca un marketplace de joburi, punând în contact programatori independenți verificați și start-up-uri din Statele Unite. În 2021, Lemon a avut o cifră de afaceri de aproape 7 milioane de dolari și își propune să o tripleze în 2022. În prezent, Lemon.io colaborează cu peste 540 de freelanceri din 26 de țări. Echipa internă a ajuns la 61 de membri și continuă să se extindă. Din februarie 2022 până în prezent, Lemon.io a donat 400.000 de dolari armatei ucrainiene și va continua să își sprijine țara până când Ucraina va câștiga războiul. Compania Lemon.io a fost fondată în 2015 de Aleksandr Volodarsky, Vasyl Dzesa și Anvar Azizov. www.lemon.io