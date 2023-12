După o perioadă de intensitate și tensiuni în timpul filmărilor pentru „America Express”, Iulia Albu și Mike au trecut printr-o scurtă despărțire, însă acum au dezvăluit că s-au împăcat și că relația lor s-a întărit. Cei doi au fost invitați într-un podcast moderat de Romică Țociu, unde au discutat deschis despre perioada de separare și despre ceea ce i-a adus împreună din nou, notează click.ro.

Iulia Albu a fost cea care a luat inițiativa pentru a rezolva tensiunile dintre ea și Mike. După aproximativ o lună și jumătate de despărțire, criticul de modă a decis să facă primul pas spre împăcare. Ceea ce a început ca un simplu apel pentru a muta ceva în dormitor, s-a transformat într-o împăcare surprinzătoare.

„Noi ne-am împăcat în pat, pur și simplu. M-a sunat într-o zi că are nevoie să mute ceva în dormitor, bineînțeles că am mers să mut ceva și am dărâmat totul. Asta a fost și ne-am împăcat”, a mărturisit Mike, citat de viva.ro, conform sursei citate.

Iulia Albu a adăugat că momentul împăcării a fost unul spontan, iar despărțirea i-a adus amândurora o perspectivă diferită asupra relației.

