La ștrandul din Ițcani al municipalității sucevene au fost demarate activitățile de conservare a bazinelor și instalațiilor tehnice până la debutul viitorului sezon. Operațiunile sunt realizate de lucrătorii Direcției Domeniului Public din cadrul Primăriei. Direcția este coordonată de fostul viceprimar Marian Andronache. Într-o emisiune la Radio Top, acesta a mai declarat că la ștrand a fost aglomerat în lunile iulie și august, în timp ce în septembrie erau 10-15 oameni pe zi. De asemenea, șeful de la Domeniul Public a spus: „S-au cheltuit foarte mulți bani cu încălzirea apei din bazine. Tarifele de intrare sunt mici și nu se acoperă nicicum cheltuielile. Nu e musai ca apa să fie încălzită, dar ca să ai ștrand funcțional de dimineață, trebuie să asiguri o temperatură a apei undeva la 24 de grade”. Tarifele de acces la ștrandul din Ițcani sunt următoarele: 20 de lei pentru adulți, 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari și 5 lei pentru copii. Ștrandul cuprinde trei bazine încălzite: unul de 1.290 de metri pătrați cu două tobogane pentru adulți, unul de 420 de metri pătrați pentru copii cu 3 tobogane și un altul cu apă sărată, de 240 de metri pătrați. Săptămâna trecută, viceprimarul Lucian Harșovschi a informat că peste 45.000 de oameni au fost anul acesta la ștrandul din Ițcani.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating