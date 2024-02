Marți, 20 februarie, a debutat în orașul Vicovu de Sus, ”Șezătoarea vicovenilor”. Manifestarea organizată de Asociația Culturală ”Flori vicovene” în parteneriat cu Primăria orașului Vicovu de Sus și Centrul Cultural Bucovina se află la a treia ediție și se desfășoară în perioada 20-23 februarie la Casa de Cultură Laura. ”Șezătoarea vicovenilor” este un eveniment cultural care promovează tradițiile zonei și îi ajută pe oameni să socializeze frumos. Menit să readucă în actualitate șezătorile de altădată manifestarea împletește dansul și cântecul popular cu meșteșugurile casei: țesutul la război, torsul lânei, încondeierea oălor, etc. Vedeta primei zile a șezătorii a fost îndrăgita cântăreață de muzică populară Sofia Vicoveanca. Pe la șezătoare a trecut și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur însoțit de primarul Vasile Iliuț. La ”Șezătoarea vicovenilor” vor mai evolua: Taraful vicovenilor, Grupul Flori Dumitrene-Bistrița, Ansamblul Flori Vicovene, Frații Chindriș, Anda Horoba, Zinaida Bolboceanu, Anghelina Timiș Lung, Mihai Hrincescu, Cătălina Rotaru, Ancuța Corlățan, Cătălin Brătanu și invitații săi, Delia Bertea, Bianca Hrișcă, Georgeta Schipor, Diana Hrihor, Liliana Ursachi, Diana Lungu, Mădălian Lupu Popi. Ținuta obligatorie la eveniment este costumul popular.

