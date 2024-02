Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava a fost în seara zilei de luni, 26 februarie 2024, gazda unui nou eveniment desfășurat sub egida Crimca, lansarea uneia dintre cele mai recente apariții la editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, „Tatăl minciunii: Demonologia din perspectiva ortodoxă”, volumul I: „Diavolul în concepția creștinilor medievali”, scrisă de ieromonahul Arsenie (Andrei) Bejan.

Cartea, tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic la Editura Crimca, reprezintă lucrarea de doctorat a autorului care a venit din Germania pentru acest eveniment, fiind preot la Biserica ortodoxă română din Hersbruck, Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica”, din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

În cadrul întâlnirii moderate de pr. Ștefănel Stelian Ciurciun, redactor la Editura Crimca, autorul le-a împărtășit celor prezenți despre momentele de bucurie, dar și încercare prin care a trecut pentru a duce la bun sfârșit această lucrare adresată preoților, teologilor și nu numai, limbajul abordat fiind unul simplu, accesibil, pentru că a cunoaște pe diavol este necesar tuturor creștinilor, deoarece noi, oamenii, ducem o luptă toată viața noastră împotriva lui.

Ierom. Arsenie (Andrei) Bejan a subliniat și faptul că pentru a învinge în războiul cu vrăjmașul este necesar să îl cunoaștem cât mai bine pe acesta, pentru că ignoranța față de dușman aduce implicit învingerea noastră și pierderea mântuirii. „Am căutat ca prin această carte să aduc in fața cititorilor faptul că diavolul este același în toate epocile, încă de la începutul lumii și până în prezent. Deși cartea tratează concepția creștinilor în Evul Mediu, ea aduce la zi lucrările diavolului și persoana diavolului, așa cum a fost din toate timpurile. Cartea prezintă faptul că oamenii, indiferent de cultura lor, de pregătirea lor, de starea lor socială, au avut aceleași concepții despre magie, vrăjitorie sau persoana diavolului. Cartea de față aduce, de fapt, un ajutor preoților, slujitorilor și teologilor în ceea ce înseamnă persoana diavolului. Din păcate, în România literatura teologică despre diavol și magie este încă unul foarte fragil și puțin discutat. De aceea, cartea aduce oarecum un plus în ceea ce înseamnă cunoașterea diavolului ca persoană; în capitolul II am tratat despre magie și vrăjitorie ca lucrări ale diavolului, posedarea demonică, diferența dintre bolile psihice și posedarea demonică; și apoi ultimul capitol tratează despre ajutorul pe care îl oferă Biserica creștinilor pentru a scăpa de luptele împotriva diavolului, care sunt exorcismele Bisericii, cum trebuie ele săvârșite de către preot, de când sunt ele și ce reprezintă această instituție a exorcismului.”

Evenimentul a reunit teologi, între care și clerici, iubitori de cultură, comitetul de redacție al editurii, condus de pr. Ciprian Constantin Blaga, consilier eparhial, dar și colaboratori ai ieromonahului Arsenie Andrei Bejan, acesta fiind absolvent al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi, promoția 2007, licențiat în Teologie ortodoxă, Drept și Conservator.

A urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri, dar și cuvintele de mulțumire, atât din partea celui care semnează o lucrare de o importanță deosebită în literatura teologică, cât și din partea organizatorilor, Sectorul Editură și Tipografie al eparhiei Sucevei.

Manifestarea prin care au fost aduse în atenție perspectivele ortodoxe asupra demonologiei s-a încheiat cu oferirea de autografe, dar și cu împărtășirea elementelor unice ale acestui studiu de către cei prezenți.

Irina Ursachi