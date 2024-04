Societatea Românească de Avocatură Pavel Margarit si Asociatii este una dintre cele mai bune firme de avocatură din România recunoscută pe Locul 3 în România de către directorul internațional Legal 500 din Londra in 2024 (h2)

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este prezentă în 2024, în topul firmelor de avocatură din România, în ediția unuia dintre cele mai reprezentative ghiduri internaționale de drept, Legal 500 (EMEA), fiind apreciată la nivelul ariei de practică Restructurare și Insolvență (Locul 3 național) și având experiență în rezolvarea cauzelor complexe din sectorul Imobiliare și Construcții (Locul 4 național), prezența în ghid și feedback-ul primit, confirmând încă o dată încrederea acordată de clienți cât și poziționarea pe piața ca fiind una dintre cele mai bune firme de avocatură din România, oferind servicii juridice premium de către cei mai buni avocați.

Cu privire la aria de practică Restructurare și Insolvență, Legal 500 a reținut că:

Clienții Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații confirmă nivelul înalt de pregătire și profesionalism al întregii echipe. Aceștia apreciază capacitatea firmei de top de a înțelege nevoile specifice ale fiecărui caz în parte și de a oferi soluții adaptate. Avocații sunt recunoscuți pentru abilitatea lor de a gestiona cazuri complexe și de a obține rezultate optime pentru clienți.

În Ediția 2024 Legal 500, recomandările clienților descriu Societatea Avocatură Românească Pavel, Mărgărit și Asociații sunt următoarele:

“Întreaga echipă din cadrul Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este extrem de pregătită, atât din punct de vedere al cunoașterii legislației relevante, cât și din punctul de vedere al abilității de a înțelege aspectele caracteristice ale fiecărui caz în parte.”

“Societatea este apreciată în domeniul ariei de practică Restructurare și Insolvență. Avocații firmei de top fac o treabă extraordinară în gestionarea cazurilor complexe. Ei obțin întotdeauna cel mai bun rezultat pentru clienții lor și știu cum să se evidențieze”

“Admir profund cunoștințele avocaților și abilitatea lor de a veni cu soluții. Pot afirmă cu siguranță că sunt cei mai buni în ceea ce privește problemele de Restructurare și Insolvență în România.”

Ghidul acordă o mențiune specială Avocatului Coordonator Radu Pavel menționând că este unul dintre cei mai buni avocați cu multă experiență în piața din România, foarte atent la nevoile clienților săi și recunoscut că avocat de top în România de Ghidul Legal 500.

Pentru aria de practică Imobiliare și Construcții, recomandările din ghidul Legal 500 includ:

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este formată dintr-o echipa extrem de versatilă în domeniul Imobiliare și Construcții, care se ocupă de proiecte care cuprind clădiri și ansambluri rezidențiale, centre comerciale, locuințe. Cu experiență în consultanța atât a cumpărătorilor, cât și a proprietarilor, echipa oferă servicii juridice de primă clasă.

Testimonialele adresate Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații subliniază calitățile remarcabile ale echipei și nivelul excelent de servicii oferite de către firma de top în domeniul Imobiliare și Construcții de către cei mai buni avocați. Echipa este apreciată pentru coordonarea să, precum și pentru proactivitatea și atenția acordată clienților. Recomandările către firma de avocatură sunt constante, evidențiind competența și profesionalismul avocaților în gestionarea problemelor complexe din acest domeniu. Astfel, Pavel, Mărgărit și Asociații sunt recunoscuți ca fiind una dintre cele mai bune firme de avocatură din România și partenerii ideali pentru clienții care caută soluții de înaltă calitate în domeniul Imobiliare și Construcții.

Recunoașterea internațională din partea Legal 500 fiind una dintre cele mai bune firme de avocatură din România este garanția echipei de avocați români că vor realiza performanță și vor servi clienții la cel mai bun nivel de cunoștințe juridice.

