Life IS HARD (LIH) companie de tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) din anul 2015, beneficiaza din data de 23 noiembrie 2023, de servicii de Market Maker al Emitentului oferite de BRK Financial Group. La data de 23 noiembrie 2023, capitalizarea companiei era de 57 milioane de lei. „Ultimii ani au adus pentru Life Is Hard cresteri semnificative. Acest trend vine atat din demersurile noastre de consolidare prin achizitii si fuziuni, cat si din fundamentul de business. Directia trasata a contribuit la dezvoltarea unui ecosistem cu competente variate in digitalizare, atat in piete verticale (asigurari) cat si intr-o piata generala de IMM-uri si comunitati. Astfel, am inceput constructia unei platforme regionale in Europa Centrala si de Sud Est, pentru digitalizarea industriei de asigurari. Ca parte a strategiei noastre de crestere si de generare de plus valoare pentru actionari, am initiat acest parteneriat cu BRK. Intentia noastra este de a aduce valoare adaugata actiunii LIH, iar daca rezultatele sunt cele asteptate, vom duce parteneriatul cu BRK la noi paliere.”, a declarat Catalin Chis, CEO & Presedinte CA LIFE IS HARD.

Actiunea LIH este a 4-a actiune a unui emitent listat pe piata AeRO a BVB pentru care BRK Financial Group ofera servicii de Market Maker al Emitentului si a 17-a actiune a unui emitent listat la bursa pentru care BRK FINANCIAL GROUP ofera aceste servicii. Numarul total de instrumente financiare listate pe piata AeRO a bursei care beneficiaza de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge astfel la 4 si numarul total de instrumente financiare listate pe ambele piete care beneficiaza de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge la 24. Parametrii specifici aplicabili activitatii de Market Maker al Emitentului efectuata de BRK Financial Group pentru actiunile LIFE IS HARD sunt disponibili AICI.

„Felicitam Life is Hard pentru deschiderea fata de piata de capital si fata de investitori pe care o manifesta si le multumim ca ne-au ales ca parteneri in cadrul programului Market Maker al Emitentului. Am calibrat un pachet de cotare competitiv, cu cate 10.000 de actiuni la cumparare si la vanzare si ne propunem ca rezultatele acestui parteneriat sa fie cat mai vizibile intr-un timp cat mai scurt, in sensul imbunatatirii lichiditatii din toate unghiurile (volumul tranzactionat, numarul de tranzactii, adancimea pietei si spread-ul de tranzactionare). In acest fel subliniem angajamentul continuu al BRK Financial Group fata de piata de capital si apreciem increderea companiei in expertiza noastra.”, a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

„Avem incepand de astazi un nou parteneriat pentru servicii de Market Maker al Emitentului, de data aceasta intre emitentul LIFE IS HARD si BRK Financial Group. LIFE IS HARD este al 4-lea emitent de pe piata AeRO a bursei care alege sa beneficieze de aceste servicii si o dovada a faptului ca emitentii listati pe piata AeRO sunt interesati sa isi creasca lichiditatea si sa ofere un plus de valoare actiunii companiei lor. BRK Financial Group ramane in continuare cel mai activ intermediar la bursa pentru cresterea lichiditatii si le multumim pentru eforturile sustinute de crestere a notorietatii acestui serviciu in randul companiilor listate si implicit de dezvoltare a bursei.”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

LIFE IS HARD este listata pe piata AeRO a BVB , la categoria premium, din data de 8 decembrie 2015. Actiunile companiei fac parte din componenta indicelui BET AeRO. La data de 23 noiembrie 2023, capitalizarea companiei era de 57 milioane de lei.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzactionare al BVB care si-a asumat rolul de a sustine lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informatii cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.

Despre LIFE IS HARD

LIFE IS HARD SA (LIH) este prima companie romaneasca de software listata la BVB, piata AeRO, segmentul Premium, iar din 2021 face parte din indicele BET AeRO. Compania are 19 ani de activitate, iar in 2020 a intrat in proces de dezvoltare accelerata prin achizitii si fuziuni, care i-au crescut semnificativ rezultatele financiare si pozitia pe piata. Astfel, LIFE IS HARD a integrat fondul de comert al companiilor Active Power Solutions (APS) respectiv TreeComm, ambele distribuitori de telecomunicatii B2B, si a preluat 40% din actionariatul Performia Finance (servicii financiare), respectiv 100% din Innobyte Solutions (e-Commerce). In 2022, compania a fondat LIH Ventures, un brat de inovare pentru insurance si domenii conexe prin care isi propune sa sustina investitii in startup-uri cu potential de scalare regionala. Activitatea ecosistemului de business LIFE IS HARD este concentrata pe digitalizare pentru companii si comunitati, cu focus crescut pe industria de asigurari.

Despre BRK Financial Group

BRK Financial Group a fost infiintata ca societate pe actiuni in data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din Romania. Cu o experienta vasta pe piata de capital, este totodata prima si, pana in prezent, singura societate de servicii de investitii financiare listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria premium (simbol: BRK). BRK Financial Group S.A. este o firma de investitii MIFID II, autorizata si supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Activitatea de baza a BRK Financial Group este structurata pe doua directii de afaceri, respectiv segmentul de intermediere si segmentul de tranzactionare. Pe segmentul de tranzactionare, societatea opereaza tranzactiile pe contul propriu, operatiuni de market-making si operatiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea opereaza tranzactiile clientilor, respectiv operatiunile corporate.

Despre Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital, este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde si Depozitarul Central, institutia responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar in octombrie 2019 a luat fiinta contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate.

BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. La finalul lunii octombrie, pe ambele piete ale BVB erau listate peste 350 de companii cu o capitalizare de 58 miliarde de Euro. Dinamica ultimilor ani demonstreaza ca BVB poate sustine necesarul de capital pentru antreprenori si institutii ale statului. In ultimii 5 ani au fost derulate peste 170 de runde de finantare, in valoare de peste 10.8 miliarde euro.

Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell in anul 2020. La finalul lunii octombrie 2023, 13 companii romanesti erau incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente.