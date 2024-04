Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru funcția de primar la alegerile din 9 iunie, și-a prezentat astăzi lista de candidați pentru Consiliul Local care a și fost depusă la Biroul Electoral Municipal. ”Am alături de mine oameni care au performat profesional, tineri, dar și cu experiență, care își doresc să se dedice dezvoltării orașului. Media de vârstă este de 41 de ani, iar doamnele și domnișoarele sunt în majoritate, 55%. De asemenea, sunt persoane care fac parte din varii categorii socio-profesionale, mai exact: profesori, ingineri, economiști, medici, juriști, avocați, antreprenori, designeri, traducători, asistenți medicali, filologi, sportivi și specialiști în comunicare”, a spus Harșovschi.

Echipa pentru municipiul Suceava:

1. Harșovschi Lucian – Inginer – 42 de ani

2. Ardeleanu Sanda-Maria – Profesor Universitar – 69 de ani

3. Anton Ciprian – Profesor – 44 de ani

4. Ungurian Daniel – Jurist – 44 de ani

5. Boghean Florin – Profesor Universitar – 48 de ani

6. Corlățan Mugurel – Economist – 44 de ani

7. Harja-Samsonescu Alexandra – Economist – 34 de ani

8. Flutur Mihai – Inginer – 53 de ani

9. Păstrav Bogdan – Inginer economist – 43 de ani

10. Dima Victorina – Medic – 45 de ani

11. Focșăneanu Alexandru – Antreprenor – 30 de ani

12. Tuchlei Mihaela-Raluca – Economist – 37 de ani

13. Pîțu Diana – Economist – 36 de ani

14. Nuțu Silvia-Corina – Profesor – 53 de ani

15. Mihalescul Sorin – Sportiv – 43 de ani

16. Coșovanu Manuela – Designer – 39 de ani

17. Zăhărescu Marian – Inginer – 31 de ani

18. Gherasim Valerică – Profesor – 60 de ani

19. Mocrei-Rebrean Irina – Filolog 38 de ani

20. Matei Dănuț – Inginer – 56 de ani

21. Giosan Raluca – Avocat – 34 de ani

22. Șulea Alexandra – Asistent medical – 32 de ani

23. Vițega Narcisa-Amedeia – Inginer – 55 de ani

24. Ștefan Diana – Fiziokinetoterapeut – 28 de ani

25. Iremciuc Mihaela – Economist – 27 de ani

26. Vrabie Adina – Traducător – 36 de ani

27. Tofan Lăcrămioara – Economist – 39 de ani

28. Gheorghe Bianca – Specialist comunicare – 33 de ani

29. Havriliuc Alexandru – Sportiv – 28 de ani