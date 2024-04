Primăria Suceava începe lucrările de reabilitare și modernizare pe strada Păcii din cartierul Burdujeni. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi a precizat că și pe această stradă va fi implementat programul de modernizare de la scara blocului. „Înainte de a demara programul de modernizare a Sucevei de la scara blocului, în orice zonă a orașului, se merge la fața locului împreună cu proiectantul, colegii de la Serviciul de administrare străzi, reprezentanții asociațiilor de proprietari, dar și cu sucevenii din zonă pentru a decide împreună ce se poate face și ce nu”, a precizat Harșovschi. El a adăugat că programul de modernizare a Sucevei de la scara blocului va continua și în alte zone ale municipiului.

