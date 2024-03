Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astăzi că nu are nicio problemă cu candidatura pentru un nou mandat și că își vede în continuare de treabă și de strategia sa. ”Știu că nu am nicio problemă. Eu chiar pun la suflet la acest proiecte ale Primăriei. Așa cum se știe dimineață la ora 06.30-07.00 eu sunt la Primărie și lucrez zi de zi la aceste proiecte. Am dorința de a mai candida la funcția de primar nu dintr-un orgoliu personal. Am fost atâția ani de zile primar și mulțumesc sucevenilor că m-au votat, m-au suportat dar vreau să vă spun că chiar este o problemă reală implementarea acestor fonduri europene. Este un lucru știut că eu am inițiat aceste proiecte și dați-mi voie să vă spun lipsit de modestie eu știu cel mai bine cum pot fi duse la un bun sfârșit. Nu este simplu deloc pentru că la proiectele pe PNRR sunt niște costuri neeligibile enorm de mari între 20- 50% din proiect. Nu vă spun cât șah financiar fac în fiecare zi ca să le mutăm dintr-o parte în alta să meargă proiectul înainte”, a spus Lungu.

El a precizat că a fost validat drept candidat de primar la alegerile din 2024 de către Biroul Permanent Județean al PNL dar și de către Comitetul Director. ”La fel la nivel național s-a votat o decizie care spune că toți primarii în funcție mai candidează încă o dată. Ca atare eu îmi văd de candidatură, îmi văd de proiectele mele. Prima dapt când am candidat am avut lozinca electorală ”știu exact ce am de făcut”. Deci știu exact ce am de făcut. Sigur, cei care decid sunt sucevenii dar eu îmi văd de treaba mea îmi văd de strategia mea și restul fiecare cum vor vrea”, a încheiat Lungu.