Lucrările la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri din municipiul Suceava merg bine iar vara asta obiectivul va prinde contur. Afirmația a fost făcută de primarul Ion Lungu după vizita făcută astăzi pe șantier. ”Lucrările la Sala Polivalentă, cel mai mare șantier de construcții civile din județ, merg destul de bine. S-au finalizat de montat gradenele la terenul de antrenament, s-au montat stâlpii pentru montarea gradenelor la sala mare de joc. Se cofrează placa de la corpul C1 la parter. Sala polivalentă prinde contur zi de zi”, a spus Lungu.

