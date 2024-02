Turneul „50 States, One Community” al Ambasadei României în SUA a continuat, în perioada 11-13 februarie 2024, cu o vizită a ambasadorului Andrei Muraru în statul Oklahoma. Ambasadorul a avut întâlniri cu guvernatorul statului, Kevin Stitt și alți membri din conducerea statului Oklahoma, precum și cu comunitatea de români și consulul general onorific al României, Nadia Comăneci.

Cu ocazia vizitei, ambasadorul Andrei Muraru a fost invitat de către Nadia Comăneci să viziteze Academia de Gimnastică Bart Conner și să asiste la competiția de gimnastică “Nadia Comăneci International Invitational”, ajunsă la cea de-a 31-a ediţie, în cadrul căreia sute de copii au concurat și au fost premiați. În cadrul festivității de premiere, Nadia Comăneci l-a invitat pe ambasadorul României să ofere premiul special “Nadia Comăneci”.

În cadrul întrevederii cu guvernatorul Kevin Stit, la care au participat și secretarul de stat din Oklahoma, Josh Cockroft, secretarul agriculturii, Blayne Arthur, secretarul pentru energie și mediu, Ken McQueen și secretarul afacerilor militare și al veteranilor, John Nash, partea americană a agreat propunerea ambasadorului Muraru de cooperare în domeniile energiei și agriculturii, aceasta urmând a fi transpusă într-un memorandum de colaborare între România și statul Oklahoma.

Agenda politică a vizitei a mai cuprins o întâlnire cu primarul orașului Oklahoma City, David Holt, ocazie cu care s-a discutat posibilitatea unei colaborări în marja Conferinței primarilor din Statele Unite, care va avea loc în perioada 2025-2026. Primarul David Holt, care va prezida conferința, și-a arătat disponibilitatea de a prezenta modalitățile prin care orașul Oklahoma City și-a dezvoltat zona metropolitană, prin proiecte de transformare urbană.

Întrevederea ambasadorului cu Nathan Dahm, membru cu origini românești al Senatului statului Oklahoma, a ocazionat o trecere în revistă a legăturii pe care senatorul o are cu România, acesta evidenţiind oportunităţile de colaborare cu România pe care le are statul Oklahoma, mai ales în domeniile energiei şi agriculturii.

Posibilitățile de investiții în domeniile tehnologic și agricol, inclusiv tehnologia dronelor și aplicabilitatea extinsă a acestora, au reprezentat principalele subiecte de discuție și în cadrul întâlnirii ambasadorului României cu reprezentanți ai Departamentului de Comerț din Oklahoma.

De asemenea, ambasadorul Andrei Muraru a efectuat o vizită la Oklahoma Medical Research Foundation, unde s-a întâlnit cu președintele Andy Weyrich și un grup de cercetători români care activează în cadrul institutului, vizită găzduită de dr. Florea Lupu, profesor la Universitate din Oklahoma în cadrul Programului de Cercetare în Biologie Cardiovasculară. Discuțiile avute au evidențiat posibilitatea unor colaborări în domeniul cercetării cu instituții din România, prin intermediul programului Fulbright Romania-SUA, după modelul altor țări care au colaborări similare.

Posibilitatea organizării unor misiuni economice în România a fost discutată în cadrul întâlnirilor avute la Tulsa Innovation Labs, cu directorul pe energie, Kelsey Putman Hughes și la Energy Innovation Capital Rose Rock și Rose Rock Bridge, cu directorii David Clouse și Kastle Jones, punându-se accent asupra sprijinirii start-up-urilor și a altor afaceri cu potențial de creștere rapidă, dat fiind misiunea acestor societăți de sprijinire a companiilor aflate în stadiu incipient de dezvoltare.

Informații de context

Vizita ambasadorului Andrei Muraru în statul Oklahoma face parte din turneul „50 States, One Community”, pe care acesta îl efectuează în comunitățile românești din Statele Unite. Ambasadorul Andrei Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare în diverse domenii, investiții și schimburi culturale, prin întâlniri la nivel înalt cu conducerile statelor.

Până în prezent, de la prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui american Joe Biden în luna septembrie 2021, ambasadorul român a vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona, Utah, Texas, Minnesota, Michigan, New Mexico, Connecticut, Nevada, Idaho, Georgia, Alabama, Colorado, Nebraska, Pennsylvania, West Virginia, New Hampshire, Mississippi și Tennessee. Vizitele ambasadorului cuprind atât întâlniri cu comunitățile românești, cu profesori și studenți români din universități cât și întrevederi oficiale la cel mai înalt nivel cu autorităţile statelor vizitate.

Galerie foto: https://washington.mae.ro/node/2594