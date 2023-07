Primarul Sucevei Ion Lungu a declarat că lucrările la noua sală de sport de la Școala Gimnazială nr. 10 vor fi finalizate anul aceasta. Ion Lungu a fost prezent astăzi pe șantierul sălii de sport, el precizând că în momentul de față se lucrează la interior. „Este o sală la care se lucrează foarte bine. Lucrările au început în acest an. Deși era o lucrare multianuală, primăria municipiului Suceava a vorbit cu constructorul să finalizăm sala în acest an. Suntem aici să sprijinim constructorul, să asigurăm finanțarea necesară și am toată convingerea că până la începutul anului școlar această sală de sport în mare parte va fi finalizată”, a precizat Ion Lungu. El a adăugat că Școala Gimnazială nr. 10 este o unitate de învățământ pentru municipiul Suceava. „Este o școală unde se face performanță. Și vreau să spun că au apărut mai multe îmbunătățiri pe linie de infrastructură școlară în ultimul timp. S-a făcut mansardarea școlii, avem un proiect pentru reabilitare energetică pe fonduri europene, iar în acest moment se lucrează destul de intens la finalizarea acestei săli de sport. Am toată convingerea că se fac lucrări de calitate. Firma care a câștigat licitația este o firmă care lucrează bine, care termină lucrările într-un timp record și pe noi ne bucură acest lucru. Tocmai de acea ne aflăm aici să sprijinim aceste lucrări să fie finalizate la timp”, a mai declarat primarul Sucevei.

Lucrările pentru construcția sălii de sport de la Școala Gimnazială nr. 10 sunt realizate de compania Simion Tehnoconstruct Botoșani, investiția fiind finanțată în totalitate de la bugetul Primăriei Suceava. În noua sală de sport, cei peste 1.000 de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 10 vor putea practica baschet, volei, tenis, tenis de masă, aerobic și dansuri. De asemenea, în spațiile de la demisol va fi amenajată și o sală de forță și mobilitate. Potrivit proiectului , sala de sport va avea instalații de climatizare VRV, centrală de tratare a aerului, recuperator de căldură și chiller de răcire și va fi dotată cu panouri solare.