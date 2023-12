S-a încheiat Finala Campionatului Național Individual de Seniori care s-a ținut în condiți sportive excelente în Sala Polivalentă din municipiul Reșița. Acest campionat a găzduit ultima competiție internă a anului 2023.

Din partea Federației Române de Lupte au fost prezenți mai multe personalități: dl. Răzvan Pîrcălabu (Președinte FRL), dl. Alin Grigore (Secretar General FRL), dl. Alexandru Ballai (Vicepreședinte FRL), dl. Adrian Dacica (Membru Birou Federal), dl. Ferenc Gyarmati (Președintele Colegiul Central al Arbitrilor), dl. Marian Berbec (Director Tehnic FRL), dl. Petre Onciu CSM Reșița). (Antrenor Federal) și dl. Rusalin Fîc (Director CSM Reşiţa).

S-au prezentat componenții Loturilor Naționale și cei mai buni luptători români pentru a fi urmăriți în competițiile sportive finale.

Teodor Horătău, un sportiv din Suceava Comuna Salcia și-a reafirmat încă o dată superioritatea în luptele greco romane , și spiritul competitiv în tehnică.

După o etapa grea dupa o slabire de 6 kg și cu o leziune la articulația genunchiului, Teodor Horătău a reușit să se reafirme în arena sportivă câștigând titlul de Campion Național de Seniori 2023 la categoria de 60 kg.

Acesta este un rezultat care se adaugă la un palmares deja impresionant:

În 12 noiembrie, la Târgu Mureş, în sala Polivalentă „Ladislau Simon”;, a avut loc Campionatul Naţional Individual și Cupa României la seniori, lupte greco-romane, unde Teodor Horătău a luat medalia de argint.

În trecut el s-a clasat pe poziția a doua la Cupa României și pe locul al cincilea la Campionatul European.

In plus, Teodor Horătău a fost medaliat de trei ori la Campionatele Balcanice.

Aceste realizări subliniază tenacitatea sa și pasiunea pentru excelență, făcându-l un exemplu strălucit de determinare și reziliență.

Teodor Horătău a dorit să aducă mulțumiri următorilor oameni de bine:

Conducerii Clubului Sportiv Metrorex unde este legitimat și antrenorului Petre Stroe.

Primarului oraşului Salcea, Ezekel Beltig, pentru susţinerea lui și pentru tot ce face și în prezent pentru dezvoltatea oraşului Salcea.

Antrenorului Andrei Bolohan un exemplu pentru sportivi pasinati de lupte greco-romane care a reușit cu succes. Teodor Horătău este un testament al muncii asidue prestate de un antrenor excepțional. Succesul în viitor va fi predat fiului antrenorului Teodor Bolohan.

Luptătorului și colegului Alin Alexuc, Campion European de Seniori, care a stat la colțul meu în timpul luptelor pe saltea.

Directorului Victor Mihalachi din Botoșani și Vicecampion Mondial de veterani tot la categoria 60 de kg, pentru sponsorizare şi susţinere în parcursul lui de a ieşi Campion Naţional de Seniori.

A consemnat

Iuliana Maria Bușoi