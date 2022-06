Machine Gun Kelly, în vârstă de 32 de ani, este unul dintre artiștii aflați pe val în momentul actual. Deși cariera lui se află într-un punct pozitiv, iar lucrurile nu stau deloc rău nici în viața sa personală, MGK a declarat că gândurile negre și tendința autodistructivă nu l-au ocolit, notează click.ro.

Muzicianul a povestit că s-a gândit serios să își pună capăt zilelor, la începutul relației sale cu Megan Fox. Actrița se afla în Bulgaria, la niște filmări, în timp ce Machine Gun Kelly era în Statele Unite ale Americii. Cuprins de o stare profundă de paranoia, probabil amplificată și de consumul de substanțe interzise, MGK și-a introdus pistolul în gură și a dorit să apese pe trăgaci. Înainte de a-și pune în practică gestul necugetat a sunat-o pe Megan și i-a dezvăluit planurile sale. Conform lui MGK, ea a fost cea care a jucat un rol decisiv în salvarea lui. „Nu am vrut să ies din camera mea și am început să am gânduri foarte, foarte, foarte întunecate. Megan a plecat în Bulgaria pentru a filma un film și am început să am o paranoia foarte mare. Adică, deveneam paranoic că cineva va veni și mă va ucide. Am sunat-o pe Megan. I-am spus: «Nu ești aici pentru mine». Eram în camera mea și m-am cam speriat. Omule, mi-am pus pușca în gură. Și țipam la telefon! Aveam țeava în gură!”, a dezvăluit Machine Gun Kelly, în cel mai recent documenat al său intitulat „Life in Pink”, potrivit sursei citate.

