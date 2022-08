Haita MTB, maraton organizat sâmbătă, 20 august 2022, la Haita Land – complexul de cabănuțe din inima munților Călimani, a fost un prilej de a duce împreună iubitorii de natură și pasionații de ciclism montan, într-o atmosferă primitoare, plină de energie și marcată de solidaritate civică în același timp.

Competiția s-a desfășurat pe două trasee spectaculoase, cu peisaj inedit: primul traseu (25 km) a pornit din Gura Haitii, continuând prin Dumitrelu, apoi pe drumul de ocolire Runc. Cel de-al doilea traseu (55 km) și-a continuat cursul spre exploatarea de sulf din Munții Călimani, prin spatele Negoiului Românesc, spre Vârful Rețițiș, Poiana Frumușica și Neagra Șarului. Linia de finish pentru ambele trasee a întâmpinat sportivii la Haita Land, Gura Haitii.

Alături de cele două trasee montane, evenimentul a constituit și un cadru optim pentru relaxare în aer liber, în care s-au desfășurat activități destinate susținătorilor celor înscriși în competiție. Copiii s-au bucurat de un spațiu de joacă special creat pentru ei, „Șezătoarea copiilor”, iar toți cei prezenți au avut parte de o zonă de relaxare „În liniștea codrului”, o zonă de camping cu „Somn tihnit” și un spațiu cu „De-ale gurii”.

„În acest an am avut ocazia să organizăm un eveniment de impact, în care am antrenat mai multe segmente ale comunității (companii, ONG-uri, instituții publice). Oamenii au în continuare nevoie de încurajare și de sprijin pentru a practica un stil de viață sănătos, în afara caselor lor. Printre multe alte aspecte, acest mod de viață implică petrecerea timpului liber în natură și socializare. Mă bucur că la Haita MTB 2022 am reușit să le oferim tuturor oportunitatea să se simtă bine și să fie implicați într-un circuit civic.”, a declarat Vlad Iftime, inițiatorul evenimentului.

Haita MTB este un eveniment susținut de Elsaco și Vestra, în calitate de sponsori oficiali, bucurându-se de sprijinul Salvamont Suceava, Romontana și Hit The Egg. Evenimentul a fost o ocazie de promovare și susținere a antreprenorilor locali. În zonele special dedicate, cum ar fi spațiul de food&drinks, s-au degustat produse lactate de la „Călimani” și fondul de premiere a fost oferit de Casa de Vinuri Cotnari. În zona de relaxare și în spațiul de joacă pentru copii a fost prezent Auto Schunn – dealer Mercedes-Benz. Punctele de hidratare de pe traseele maratonului au fost asigurate de Ethicsport și Aqua Carpatica, iar siguranța tuturor participanților la Haita MTB a fost sprijinită de prezența voluntarilor de la Crucea Roșie.

Mai multe detalii despre eveniment puteți afla accesând website-ul competiției: www.haitamtb.ro