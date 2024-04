Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, astăzi, că „valul schimbării a pornit la Suceava” atât la nivelul Consiliului Județean, cât și la Primăria Suceava. Marcel Ciolacu a fost prezent la lansarea candidaturilor PSD Suceava pentru alegerile locale de pe 9 iunie, în cadrul cărora a avut loc lansarea oficială a candidaturii deputatului Gheorghe Șoldan pentru președinția Consiliului Județean Suceava și a lui Vasile Rîmbu pentru Primăria Suceava. „Este momentul să schimbăm administrația locală, în primul rând la Consiliul Județean și în al doilea rând la municipiul Suceava. V-ați născut în Bucovina, într-un tărâm parcă rupt din Rai. Acest lucru dezvoltă în primul rând turismul. Dumneavoastră conservați și istoria și credința, dar este insuficient. Am vrut să vină în județul Suceava, unul dintre județele în care unde curge lapte și miere. Am constata că nu este așa. Am constatat că la Consiliul Județean sunt fonduri europene de 650.000 de euro, asta în timp ce într-un județ unde nu curge lapte și miere, cum este Bistrița Năsăud, unde este președinte un coleg de-al nostru, Radu Moldovan, județ cu 300.000 de locuitori față de 600.000 cât are Suceava, suma accesată din fonduri europene este de 131 de milioane de euro. Asta este diferența între un județ unde curge lapte și miere cum este al dumneavoastră și un județ în care nu curge lapte și miere. În schimb, Guvernul României a alocat pentru toate localitățile din județul Suceava proiecte de aproape 9,2 miliarde de lei. Iar Suceava este județul cu cele mai multe fonduri primite de la bugetul central. Dacă am fi avut și o administrație performantă la Consiliul Județean Suceava gândiți-vă cât de mult s-ar fi putut dezvolta județul Suceava. Sunteți unul dintre cele mai vitregite județe deoarece v-au plecat frații și copiii în străinătate, județul care a dat cea mai mare poarte din Diaspora românească. Acesta este adevărul”, a spus Marcel Ciolacu.

El s-a declarat convins că în județul Suceava a pornit valul schimbări iar acest lucru se va face cu Gheorghe Șoldan la Consiliul Județean și cu Vasile Rîmbu la Primăria Suceava. Mai mult, el consideră că după ce va câștiga președinția Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan are șanse foarte mari să ajungă la un moment dat și președintele PSD. „Vă spun un adevăr care nu trebuie să doară niciodată pentru că trebuie să fie un lucru firesc. Gheorghe Șoldan eu cred că îmi va lua locul într-o zi. E adevărat, e posibil să îi ia locul domnului Stan înainte, nu astăzi, dar să știți că nu sunt vorbe goale. Așa este normal, așa este în firea lucrurilor. Sunt ferm convins că George Șoldan va fi președintele PSD la un moment dat, dat acum, cu ajutorul dumneavoastră, va fi președintele Consiliului Județean Suceava”, a mai declarat liderul PSD.