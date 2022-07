Marina Almășan și-a făcut „mea culpa” în mod public, pe blogul personal, după ce, din dorința de a-i lua apărarea lui George Buhnici în scandalul recent al „vergeturilor și celulitei”, a publicat, la rândul său, un mesaj cu declarații scandaloase, criticate de către public, notează click.ro.

Marina Almășan a notat recent că „reziliază contractul cu Diavolul”, după ce în mesajul inițial susținea că își asumă să fie „avocatul Diavolului”, atunci când a decis să sară în apărarea lui George Buhnici.

Se pare că prezentatoarea TV a decis să își reconsidere declarațiile la adresa persoanelor supraponderale, după ce s-a lovit, la rândul său, de un val de critici.

Marina Almășan a ales însă să își ceară în mod public iertare, spre deosebire de jurnalist, explicând că și-a dat seama cum și unde a greșit.

„Am recitit discursul lui Buhnici și, mai mult, editorialul meu. Și abia atunci AM ÎNȚELES.”, a scris jurnalista.

Marina Almășan a dat de înțeles că și-a dorit doar să evidențieze că nu „linșajul” public ar fi soluția în astfel de cazuri, așadar a sărit în apărarea lui George Buhnici, fără să analizeze prea bine situația.

„Da, am reacționat la atacarea jurnalistului Buhnici fără a mă concentra prea mult pe spusele lui (recitindu-le, am realizat dezastrul!)! ci fiind pur și simplu revoltată că un ziarist a fost amendat pentru exercitarea dreptului la propria opinie. Am fost, așa cum am spus în acel blestemat editorial, OARECUM “avocatul diavolului” ; și iată că diavolul m-a ademenit în mlaștina sa… Regret panta dramatică pe care a luat-o un subiect pe care-l consideram minor. ”, a mai scris Marina Almășan.

