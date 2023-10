Jean Paler (70 de ani), unul dintre cei mai simpatici comedianți din România, trece prin momente de cumpănă! După criza cardiacă, pe care a făcut-o vara aceasta, pe Litoral, pe scenă, artistul a ajuns să stea internat doar prin spitale în speranța că într-o zi o să revină pe scenă și o să le aducă, din nou, zâmbetul pe buze persoanelor care vin la spectacole, notează click.ro.

„Eu acum sunt în spital, trag de mine cât pot acum. În momentul de față sunt la Spitalul Fundeni, internat. De mai multe zile sunt aici și cred că o să mai stau o perioadă. Nu plec curând! De pe 13 august stau prin spitale, este al cincilea spital unde sunt internat. Am probleme mari de sănătate, am probleme cardiace gradul IV, situația nu este atât de bună pe cât mi-aș dori din punct de vedere medical”, a declarat Jean Paler pentru Click!

