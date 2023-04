Într-o emisiune la Radio Top, medicul veterinar sucevean Doru Lefter a declarat că se dorește constituirea unui lanț alimentar pur românesc, iar pentru asta se mizează pe implicarea statului. Doctorul deține o fermă cu 150 de vaci de lapte și de carne. El este membru al Uniunii de Ramură a Cooperativelor din România din Sectorul Creșterii Taurinelor – BOVI COP și al Asociației Crescătorilor de Vaci HOLSTEIN-RO. Domnul Lefter a spus că subiectul înființării lanțului alimentar va fi abordat după-amiază, la Palatul Victoria, într-o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă și cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, la care va participa și el. Fermierul sucevean a afirmat: „Eu cred că dacă există voință politică se poate realiza proiectul. Așa cum am dat cu mare ușurință și cu mare larghețe spații comerciale pentru toate marile lanțuri de magazine, putem da printr-un proiect de lege, cu același tip de larghețe spații și facilități pentru producătorii români”. Doctorul Lefter a menționat că în țară sînt cooperative dispuse să se unească. El a adăugat că ferma sa face parte dintr-un grup de 17 ferme din județele Suceava și Botoșani.

